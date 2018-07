V Šamoríne si môžete vyskúšať brnenie či streľbu z luku

Skupina Medvedi verejnosti predstavuje, ako vyzeral stredoveký život.

Šamorín 23. júla (TASR) – Šermiarska a lukostrelecká skupina Medvedi ponúka počas leta v šamorínskom športovom areáli možnosť navliecť sa do stredovekého brnenia, zašermovať si či strieľať z luku. Výstroj pre dospelého muža váži až okolo 35 až 40 kilogramov, ale skupina vlastní aj odľahčené verzie týchto brnení, napríklad pre ženy.



Ako pre TASR uviedol zakladateľ skupiny Peter Sabela, verejnosti predstavujú, ako vyzeral stredoveký život. Vo svojich stanoch a prístreškoch predvádzajú výstavu zbraní a zbrojenia. „Ľudia si to môžu skúšať, obliekať, fotiť sa. Oproti iným skupinám máme tú výhodu, že sa tých vecí môžu ľudia aj dotýkať a vyskúšať si ich na sebe, prípadne si s nami môžu aj zašermovať, zabojovať." Ako dodal, nie je to samozrejme „boj naplno". V rámci bezpečnosti sa pri šerme používajú drôtené alebo kovové rukavice. Pre deti majú nachystané plastové meče, detské štíty aj prilby a taktiež luky, nakoľko stredoveké luky sa malým deťom ťažko naťahujú.



Trénujú väčšinou jeden až dvakrát týždenne, najbližší verejný tréning bude 12. augusta. V areáli s rôznymi atrakciami robila skupina vystúpenie pirátov a pirátske tance na drevenej lodi i vystúpenie indiánov, keďže v areáli je aj indiánsky stan a dvojmetrový totem. Skupina sa so svojimi aktivitami tiež zapája do orientačných cvičení.



Šermiarska a lukostrelecká skupina Medvedi vznikla v septembri 2017, sídli v Hviezdoslavove. Ide o 11-člennú skupinu a súčasne občianske združenie zaoberajúce sa šermom, lukostreľbou, kontaktným bojom, scénikou a realizujúce aj akcie pre verejnosť. Jej zakladateľ Peter Sabela sa venuje aj výrobe rôznych strelných zbraní, šije, vyrába z kovu a kože, opravuje stredoveké veci či krúžkové zbroje.