Samospráva Brezna doposiaľ získala z predaja pozemkov vyše 230.000 eur

Brezno 29. decembra (TASR) - Vo všeobecnosti platí, že o mestské pozemky je medzi občanmi veľký záujem. Tvrdí to brezniansky magistrát, ktorý rekapituluje rok a pol od momentu, keď informoval o svojom zámere vyhlásiť prvú verejnú obchodnú súťaž na predaj pozemkov.



Prvou lokalitou, kde mesto spustilo predaj, bola vlani v lete Rohozná I. V ponuke bolo desať parciel s rozlohou približne desať árov určených na výstavbu rodinných domov. Osem je predaných a pri jednej prebieha rokovanie o uzatvorenie zmluvy. Neskôr pribudla i lokalita Rohozná II., kde sa však zatiaľ záujemcovia neprihlásili. Naopak, všetky pozemky sa podarilo úspešne vysúťažiť na Mazorníku. Išlo o päť väčších a dva menšie pozemky určené na podnikateľskú činnosť na Ulici 9. mája. Pribudnúť by tak mali nové prevádzky, ktoré skvalitnia úroveň služieb pre obyvateľov najväčšieho breznianskeho sídliska, ako aj celého mesta.



"Z doposiaľ predaných pozemkov prišlo do mestského rozpočtu viac ako 230.000 eur, čo je pre samosprávu významný príjem. Pri výbere parcely zohráva najdôležitejšiu úlohu hlavne lokalita, cena, a tiež vybavenosť územia sieťami. Ich dobudovanie je zvlášť na niektorých miestach veľmi nákladné," konštatoval prednosta Mestského úradu v Brezne Martin Juhaniak.



Ako zdôraznil, mesto síce nemôže dať záujemcom prísľub dobudovania sietí z verejných financií, ale snaží sa im byť maximálne nápomocné.