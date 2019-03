Samospráva Lučenca požiada o dotáciu na obnovu areálu secesnej vily

Podľa primátorky Alexandry Pivkovej je spomínaná secesná vila veľmi významnou pamiatkou Lučenca.

Lučenec 8. marca (TASR) – Samospráva Lučenca požiada Ministerstvo kultúry SR o dotáciu na obnovu areálu secesnej vily na Jókaiho ulici, ktorá slúži ako detské jasle. Predpokladaný rozpočet projektu je vo výške viac ako 162.000 eur, mesto ho bude spolufinancovať piatimi percentami.



„Zámerom mesta Lučenec je reštaurovať nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku (NKP) - secesnú vilu s areálom, evidovanú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Stav NKP je dlhodobo nevyhovujúci a havarijný. Mesto chce začať obnovu - rekonštrukciu záhradného altánku, ktorý je dlhodobo v havarijnom stave, ďalej reštaurovať parcelačný múr a zábradlie so štyrmi stĺpmi,“ uvádza samospráva v dôvodovej správe.



Podľa primátorky Alexandry Pivkovej je spomínaná secesná vila veľmi významnou pamiatkou Lučenca. „Máme tam už roky prevádzku mestských jaslí, ktorú chceme udržať, pretože je naozaj žiadaná a uvedomujeme si, že ako jedno z mála miest financujeme z rozpočtu takúto službu pre občanov,“ podotkla primátorka.



Mesto podľa nej už v minulosti vypracovalo projekt na výmenu dvier a okien, ktorý je aktuálne vo fáze posudzovania. „Táto druhá časť sa týka zadnej, dvorovej časti, ktorá sa nedotýka budovy, kde sú jasle, ale je v areáli. Máme tam veľmi významnú stavbu, ktorú by sme radi z tohto projektu opravovali. Samozrejme, máme záujem ju potom verejne sprístupniť,“ podotkla primátorka, podľa ktorej chcú nájsť riešenie, ako skombinovať prevádzku jaslí s prístupom verejnosti do tejto zadnej časti areálu.