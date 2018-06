FOTO: V Petržalke otvorila druhú rekonštruovanú atletickú dráhu

Na snímke nová atletická dráha v areáli Základnej školy na Nobelovom námestí 18. júna 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 18. júna (TASR) – Nielen žiaci Základnej školy (ZŠ) na Nobelovom námestí v Petržalke, ale aj obyvatelia okolitých panelákov majú lepšie podmienky na športovanie.Pribudla im zrekonštruovaná bežecká dráha s polyuretánovým povrchom aj dráha pre skok do diaľky s pieskovým doskočiskom. Dvojdráhový atletický ovál okolo futbalového ihriska má 200 metrov, časť na 60-metrový šprint je štvordráhová.na pondelkovom slávnostnom otvorení atletickej dráhy povedal starosta Petržalky Vladimír Bajan.Po rekonštrukcii 250-metrovej atletickej dráhy na ZŠ Tupolevova je to druhá rekonštrukcia v areáloch ich škôl. V tomto chcú pokračovať aj v ďalších rokoch a v rozpočte na to vyčlenili 200.000 eur.Podľa riaditeľky uvedenej ZŠ Valérie Fogašovej je to po vlaňajšom otvorení multifunkčného ihriska s umelým trávnikom na loptové hry ďalšie zlepšenie podmienok pre telesnú výchovu 220 žiakov aj všestrannú športovú činnosť.prezradila riaditeľka 30-ročnej školy Valéria Fogašová.