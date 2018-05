Prievidza chce kúpiť elektromobil pre potreby mestskej polície

Financie na tento účel chce získať z mimorozpočtových zdrojov, podanie žiadosti o dotáciu odobrili tamojší mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok.

Prievidza 30. mája (TASR) - Samospráva Prievidze má záujem obstarať elektromobil. Slúžiť by mal pre mestskú políciu (MsP). Financie na tento účel chce získať z mimorozpočtových zdrojov, podanie žiadosti o dotáciu odobrili tamojší mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok (28.5.).



"Budeme sa snažiť o získanie finančných prostriedkov z Envirofondu na zakúpenie elektromobilu pre potreby mestskej polície. Výška rozpočtu je tam naplánovaná na 35.000 eur s tým, že budeme žiadať 30.000 eur a kofinancovanie by bolo vo výške 5000 eur," uviedol hovorca mesta Michal Ďureje.



Elektromobil, ktorý sa bude samospráva snažiť zakúpiť z mimorozpočtových zdrojov, by v budúcnosti nemal byť jediným. "Do budúcna chceme rozšíriť vozový park pre potreby mestskej polície, prípadne aj ďalších organizácií. Ak by takéto výzvy boli, určite sa o ne uchádzať budeme," deklaroval.



Samospráva v tejto súvislosti počíta i so zabezpečením potrebnej infraštruktúry vo forme nabíjacích staníc. "Vieme, že táto oblasť sa postupne dynamizuje, tak budeme na to reflektovať. Toto je prvá lastovička, ktorá je dostupná pre samosprávy, aj pre naše potreby," dodal hovorca mesta.