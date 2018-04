Samospráva Rimavskej Soboty vyasfaltuje približne o 20 lokalít viac

Lokality na asfaltovanie tak v meste pribudli na najväčších sídliskách Rimava a Západ, na uliciach Športová, Malohontská, A. Markuša a K. Mikszátha, ale aj v mestských častiach Mojín, Vinica a Tormáš.

Rimavská Sobota 3. apríla (TASR) – Zhruba o 20 lokalít viac oproti pôvodnému plánu zrekonštruuje tohto roku samospráva Rimavskej Soboty novým asfaltovým povrchom v rámci aktuálne prebiehajúcej rekonštrukcie cestných komunikácií. Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva na svojom poslednom rokovaní na návrh poslankyne Anny Zsóriovej.



„Kolegovia, zaraďme to, máme tu teraz asfaltérov, môžeme to urobiť do konca mája a budeme mať mesto v stopercentnom poriadku,“ apeloval na poslancov počas rozpravy primátor Jozef Šimko. Rozšírenie počtu asfaltovaných ulíc podľa neho umožňuje aj dobré hospodárenie mesta, vďaka ktorému sa v máji pri záverečnom účte dostane do rezervného fondu vyše 350.000 eur. „Tieto práce dokážeme urobiť za 200.000 až 220.000 eur,“ dodal.



Niektorí poslanci však nesúhlasili s rýchlym spôsobom, akým boli nové lokality do zoznamu asfaltovania pridané. „Ešte nepoznáme skutočný rozbor hospodárenia mesta. Bolo by dobré, keby sme počkali do mája, tento návrh by prešiel komisiami a mestskou radou a v máji by sme sa k tomuto problému vrátili,“ podotkol poslanec Viliam Vaš. Podľa vlastných slov nie je proti ďalšiemu asfaltovaniu, nepáčil sa mu len neštandardný postup.



Poslanci však nakoniec schválili Zsóriovej návrh. Nové lokality na asfaltovanie tak v meste pribudli na najväčších sídliskách Rimava a Západ, na uliciach Športová, Malohontská, A. Markuša a K. Mikszátha, ale aj v mestských častiach Mojín, Vinica a Tormáš. Okrem cestných komunikácií budú na niektorých miestach novým asfaltom opravené aj parkovacie miesta a chodníky a v mestskej časti Sobôtka má pribudnúť i nová príjazdová cesta k jednej z bytoviek.-