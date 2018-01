Samsung potvrdil, že zavrie jednu fabriku na Slovensku

Pôjde o fabriku vo Voderadoch, stať by sa tak malo pravdepodobne v apríli.

Bratislava 26. januára (TASR) - Juhokórejská spoločnosť Samsung zavrie v najbližších mesiacoch jeden zo svojich dvoch závodov na Slovensku. Informuje o tom denník Sme.



Pôjde o fabriku vo Voderadoch, stať by sa tak malo pravdepodobne v apríli. Firma momentálne vyrába obrazovky ešte v Galante. "Spoločnosti chýbajú výrobní pracovníci," píše denník s tým, že fabrika vo Voderadoch už nečerpá žiadne štátne dotácie, a teda Samsungu v jej zatvorení nič nebráni.



Výroba by sa mala presunúť do Galanty. "Potvrdzujem informáciu o sťahovaní výroby spojenom s avizovaným presunom všetkých kmeňových zamestnancov," potvrdil pre denník primátor Galanty Peter Paška.



"Spoločnosť sa rozhodla pre konsolidáciu výrobných závodov vo Voderadoch a Galante s cieľom efektívnejšie riadiť výrobný proces na Slovensku," vysvetlil Ján Nemašík, manažér compliance v spoločnosti Samsung Electronics Slovakia.