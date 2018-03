Šarišský závin na veľtrhu stavebníctva a záhrady bude merať 26 metrov

Hlavným cieľom prešovského veľtrhu je poradiť každému, kto chce stavať, rekonštruovať alebo sa dozvedieť o trendoch bývania.

Prešov 15. marca (TASR) – Tohtoročnou novinkou najväčšieho veľtrhu na východe Slovenska ABC stavebníctva – Záhrada budú terasové systémy a čistenie fasád so zameraním na odstraňovanie grafitov. Výstavné a predajné trhy sa budú konať v dňoch 20. – 22. marca v prešovskej Mestskej hale – Tatran handball arene.



Organizátor Róbert Šalata z agentúry Bocatius pre TASR uviedol, že hlavným cieľom veľtrhu je poradiť každému, kto chce stavať, rekonštruovať alebo sa dozvedieť o trendoch bývania. Pre milovníkov sadenia a pestovania bude na výstave široká paleta informácií aj produktov do záhrad. Návštevníci tu nájdu bezplatné odborné poradenstvo aj konkrétne ukážky pre záhradkárov.



V časti stavebníctva sa návštevníci dozvedia o širokej palete materiálu na murovanie. Nájdu tu odpovede na otázky, čím je výhodné v konkrétnych podmienkach kúriť, ako využiť nové technológie, tepelné čerpadlá aj niečo o aktívnej i pasívnej rekuperácii. Tiež o novinkách z oblasti klimatizácie, fotovoltaických panelov a solárnych kolektorov. Nájdu tu katalógy rodinných domov. Obchodní partneri prídu s ponukou podláh, dverí, okien, zabezpečovacích systémov, krbov, kozubov, strešných a komínových systémov, stavebnej chémie aj čističiek odpadových vôd a septikov. Návštevníci si môžu pozrieť zimné záhrady aj ponuku zasklievania balkónov a lodžií.



V sekcii záhrada si môžu nakúpiť semená, sadivá, sadbové zemiaky, planty, kvety, ovocné a ozdobné stromčeky. Tiež náradie do záhrady, množstvo druhov oplotenia i zavlažovacie systémy. V ponuke bude slovenský med priamo od včelárov a domáce produkty z našich fariem. Predajcovia pred očami divákov budú aranžovať kvety. Veľtrh v Prešove vstupuje do svojho 26. ročníka. Preto tradičný šarišský závin bude mať tohto roku 26 metrov. Študenti z neďalekej súkromnej SOŠ Mladosť do neho zapečú 26 papierikov s názvom víťaznej ceny. Závin budú deliť vo štvrtok 22. marca.



Šalata doplnil, že na spestrenie tohto roku pozval na veľtrh aj ľudových remeselníkov. Predstavia zvonce, fujary, píšťaly, rezbárske, medovnikárske a čipkárske umenie.



Vstup na festival stavebníctva a záhrady je bezplatný.