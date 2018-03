Saunový svet v zatvorenej Galandii je pripravený, otvoria ho na jeseň

Vodný svet Galandia zatvorili pred tromi rokmi po zistení, že sa môže zrútiť strecha nad vnútorným bazénom, ktorý je podmáčaný, a tobogany sú nebezpečné.

Galanta 27. marca (TASR) – Saunový svet na termálnom kúpalisku Galandia v Galante, ktoré už tretí rok nefunguje pre havarijný stav, začne poskytovať svoje služby pravdepodobne na jeseň. Mohol by sa otvárať už v týchto dňoch, no chýba mu súhlasné stanovisko primátora.



Saunový svet je súčasťou Galandie a od roku 2015 je takisto zatvorený. Nachádza sa však v časti, ktorá podľa konateľa mestskej spoločnosti Galandia, s.r.o., a viceprimátora mesta Zsolta Takáča nemá narušenú statiku, a tak zabezpečil jeho prípravu na opätovné otvorenie. "Opravili sme, čo bolo potrebné, vymaľovali, zabezpečili vstupy, recepciu, softvér na 'čítanie' návštevníckych náramkov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva urobil kontrolu, máme všetky potrebné povolenia na prevádzku," povedal pre TASR.



Dodal, že obyvatelia mesta sa na otvorenie aspoň tejto časti termálneho kúpaliska pýtajú a majú záujem ho navštevovať. K dispozícii sú tri sauny so zázemím, v ponuke sú aj masáže. Všetky práce vyšli na zhruba 9000 eur.



Aktivita podporená aj skupinou mestských poslancov však narazila na postoj primátora Petra Pašku. Pre TASR potvrdil, že otvárať sa bude až na jeseň. "Na leto otvárať nemá zmysel, sprístupníme ho po realizácii potrebných stavebných a bezpečnostných úprav," uviedol.



Vodný svet Galandia zatvorili pred tromi rokmi po zistení, že sa môže zrútiť strecha nad vnútorným bazénom, ktorý je podmáčaný, a tobogany sú nebezpečné. Nasledoval sled posudkov, ktoré hľadali vinníka tohto stavu. Primátor uviedol, že podáva trestné oznámenie v súvislosti s nepodarenou realizáciou projekčných prác a samotnej výstavby Galandie.



Na začiatku tohto roka mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo vzatie úveru vo výške milión eur na opravu Galandie. Galanta na výstavbu čerpala prostriedky z európskych fondov, ak prevádzku neobnoví do konca roka 2019, hrozí jej vrátenie 4,1 milióna eur. Kúpalisko otvorili v roku 2007 a bolo veľmi vyhľadávaným pre kvalitu termálnej vody a poskytované služby. Tržby sa v prvých rokoch pohybovali na úrovni 900.000 eur. Celková výstavba vyšla na osem miliónov eur.



"Štartujeme obstarávania na projekčné práce a na ďalšie činnosti smerujúce k znovuotvoreniu Galandie, keďže konečne nám po dvoch rokoch poslanci schválili na opravy peniaze. Po dvoch rokoch zbytočne stratených dohadovaním sa o potrebe a rozsahu opráv, po vyhodení kopy peňazí na posudky. Zatiaľ schválený milión eur nebude na komplexnú opravu stačiť, ale konečne sme sa pohli z miesta," dodal primátor.