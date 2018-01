Scandi 4 otvára road movie fínskej režisérky Z. Bergroth Miami

Do prehliadky je celkovo zapojených 18 kín, v Bratislave okrem Kina Lumiére aj Kino Film Europe a Mladosť.

Bratislava 24. januára (TASR) - Projekciou road movie Miami od fínskej režisérky Zaidy Bergroth sa v stredu v hlavnom meste začne 4. ročník reprezentatívnej prehliadky severského filmu Scandi. Slávnostné otvorenie sa uskutoční o 19.00 v Kine Lumiére. Výber najnovších filmov z Dánska, Švédska, Nórska a Fínska si diváci môžu pozrieť do 28. januára v Bratislave a počas januára a februára v ďalších 13 mestách na Slovensku.



Do prehliadky je celkovo zapojených 18 kín, v Bratislave okrem Kina Lumiére aj Kino Film Europe a Mladosť. Program ponúka milovníkom severskej kinematografie štyri sekcie a kolekciu filmov Ingmara Bergmana v rámci medzinárodného projektu Bergman 100. Výber filmov ikony švédskeho filmu, ktorým sa organizátor prehliadky zapája do medzinárodných aktivít k 100. výročiu narodenia Ingmara Bergmana, poteší zvlášť náročnejších divákov. Návštevníci Kina Film Europe si môžu pozrieť jeho štyri kultové diela - Persona, Fanny a Alexander, Jesennú sonátu a Scény z manželského života.



Sekcia Scandi premiéry ponúka päť žánrovo pestrých filmov - štýlový revenge thriller dánskeho režiséra iránskeho pôvodu Fenara Ahmada Darkland o Zaidovi, ktorý sa rozhodne pomstiť smrť svojho brata, komornú drámu Potvora, v ktorej režisér Christian Tafdrup zachytil vzťah manipulatívnej Marie a neistého Rasmusa, bizarnú tragikomédiu režiséra Henrika Rubena Genza Tak káže Boh o rodine, ktorá sa odohráva na sklonku života v opatrovateľskom dome, a spomínanú fínsku road-movie režisérky Zaidy Bergroth Miami o dvoch sestrách - barových tanečniciach, unikajúcich pred gangstrami.



Prehliadka tiež vzdá hold dánskej režisérke Susanne Bier v samostatnej sekcii s názvom 4 x Susanne Bier, ktorá premietne filmy Druhá šanca, Po svadbe, Lepší svet a Svadba medzi citrónmi.



Organizátori nezabudli ani na detského diváka, ktorý sa môže tešiť napríklad na ďalšie pokračovanie filmovej adaptácie knižnej predlohy slávneho nórskeho spisovateľa - rodinnú komédiu Jo Nesbo: Časovaňa doktora Proktora (r. Arild Fröhlich). Tradičná sekcia Best of Scandi uvedie švédsko-nórsko-dánsku drámu Sámska krv (r. Amanda Kernell), dánsku čiernu komédiu Zabijaci z malomesta (r. Ole Bornedal) a dve snímky od švédskeho režiséra Rubena Östlunda Vyššia moc a Štvorec (nominant Švédska na Oscara).