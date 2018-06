Štátne divadlo uvedie príbeh Košičanky, blahoslavenej Sáry Salkházi

Sára Salkházi je pre Kamila Žišku, ktorý je režisérom predstavenia a autorom scénickej hudby, druhým autorským projektom v košickom divadle.

Košice 6. júna (TASR) - Príbeh novinárky Sáry Salkházi bytostne spätej s Košicami, ktorá prešla veľkým prerodom od bohémskeho života k mučeníčke viery, uvedie Činohra Štátneho divadla (ŠD) Košice v slovenskej premiére v piatok 8. júna na malej scéne. Záštitu nad premiérou inscenácie prevzal košický rímskokatolícky arcibiskup-metropolita Bernard Bober.



"Dramaturgia činohry sa rozhodla prinášať hlavne na malú scénu texty, ktoré sa dotýkajú významných Košičanov. Nedávno to bol pán Rakús a teraz veľmi významná osobnosť košickej histórie Sára Salkházi, ktorú vyhlásil za blahoslavenú pápež Benedikt XVI. v roku 2006. Má za sebou nielen bohatú históriu, ale jej osobný prínos v rámci kresťanskej lásky a ochrany, záchrany ľudí počas druhej svetovej vojny, ktorý ocenil aj štát Izrael vyznamenaním Spravodliví medzi národmi," uviedol riaditeľ Činohry ŠD Košice Milan Antol.



"Sára Salkházi bola novinárkou, pochádzala z rodiny, ktorá postavila hotel. Ten stál kedysi na mieste dnešného Hiltona, čiže jeden z prvých významných hotelov. Pochádzala z významnej, možno trošku zámožnejšej rodiny. Aj napriek tomu jej vzťah k sociálnym témam, chudobným, od jej mladých čias bol veľmi viditeľný. Hľadala svoje miesto v živote práve na strane ochrany utláčaných, chudobných, to isté robila aj počas vojny, kedy to už bolo, samozrejme, veľmi nebezpečné a čo ju stálo nakoniec aj život," doplnil Antol.



Sára Salkházi je pre Kamila Žišku, ktorý je režisérom predstavenia a autorom scénickej hudby, druhým autorským projektom v košickom divadle. Pre troma rokmi uviedol rovnako na Malej scéne ŠD Košice dramatizáciu piatich prozaických textov košického spisovateľa Stanislava Rakúsa s názvom Rozália. Ako povedal, Sára Salkházi bola ľudská v neľudských časoch.



"Tým, že tak aktívne pôsobila v medzivojnovom období v Košiciach aj v Budapešti, Sára Salkházi sa stála vlastne takou aktívnou tvorkyňou dejín v malých veciach. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že malé gestá ľudí, malé obety, práca na okolí, ale aj na sebe v jej prípade vlastne spôsobuje veľké dejinné okamihy. Slobodu, ktorú sme získali v 1989, tak to je výsledok drobných obiet mnohých ľudí, ktorých si treba pripomínať. Preto tento projekt má zmysel aj v súčasnosti," dodal režisér inscenácie Kamil Žiška.