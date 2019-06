Sedliacka Dubová získala titul Naj obec Slovenska už štvrtýkrát

Do obce prichádzajú mladí ľudia, o bývanie je veľký záujem

Malá rozlohou, no veľká srdcom je podľa starostu Ladislava Tomáňa oravská obec Sedliacka Dubová v okrese Dolný Kubín. Svedčí o tom aj mimoriadny úspech dedinky v súťaži Naj obec Slovenska, v ktorej vyhrali už štvrtýkrát. Na snímke obec Sedliacka Dubová. V Sedliackej Dubovej, 31. mája 2019.

Malá rozlohou, no veľká srdcom je podľa starostu Ladislava Tomáňa oravská obec Sedliacka Dubová v okrese Dolný Kubín. Svedčí o tom aj mimoriadny úspech dedinky v súťaži Naj obec Slovenska, v ktorej vyhrali už štvrtýkrát. Na snímke kostol svätého Kozmu a Damiána nad obcou. V Sedliackej Dubovej, 31. mája 2019. Foto: EASYFOTO TASR - Miroslava Mlynárová

Malá rozlohou, no veľká srdcom je podľa starostu Ladislava Tomáňa oravská obec Sedliacka Dubová v okrese Dolný Kubín. Svedčí o tom aj mimoriadny úspech dedinky v súťaži Naj obec Slovenska, v ktorej vyhrali už štvrtýkrát. Na snímke informačná tabuľa v obci. V Sedliackej Dubovej, 31. mája 2019. Foto: EASYFOTO TASR - Miroslava Mlynárová

Sedliacka Dubová 1. júna (TASR) – Malá rozlohou, no veľká srdcom je podľa starostu Ladislava Tomáňa oravská obec Sedliacka Dubová v okrese Dolný Kubín. Svedčí o tom aj mimoriadny úspech dedinky v súťaži Naj obec Slovenska, v ktorej vyhrala už štvrtýkrát.povedal na margo ocenenia pre TASR Tomáň.Sedliacka Dubová leží na severe Žilinského kraja, neďaleko Oravského hradu. Patrí medzi najstaršie obce na Orave. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1397. V súčasnosti tam podľa starostu žije vyše 530 obyvateľov. Rozprestiera sa na rozlohe 1164 štvorcových metrov. V obci pôsobia poľnohospodárske družstvo, urbárske spoločenstvo, športový klub, hasičský zbor či klub dôchodcov. Priestor na športové vyžitie poskytujú lyžiarsky vlek, hokejové, tenisové či futbalové ihrisko so šatňami a nové multifunkčné ihrisko s umelou plochou. Z kultúrnych pamiatok sa zachoval renesančno-barokový kamenný kostol, ktorý sa týči nad dedinou. Druhý kostol je priamo v obci. V súčasnosti v ňom pravidelne slúžia sväté omše.K rozvoju Sedliackej Dubovej podľa starostu výrazne pomáhajú eurofondové zdroje a nemenej dotácie od štátu.priblížil starosta.Financie sa podarilo získať aj na mechanizačnú súpravu v zložení traktor, vlečka, štiepkovač a nakladač. Tá pomáha nielen pri prevážaní, ale aj pri rôznych údržbových prácach.doplnil Tomáň.Najväčším problémom malebnej dedinky je podľa starostu hlavná cesta, t.j. komunikácia, ktorá vedie priamo cez obec. Cesta prvej triedy smerujúca do Dolného Kubína a opačným smerom do Poľska je v súčasnosti enormne zaťažená dopravou, najmä kamiónovou a tranzitnou.upozornil starosta s tým, že tento problém obyvateľov veľmi trápi, keďže im premávka ide priamo popred domy a popod okná. Uplynulý týždeň odovzdalo pohľadnice ministrovi dopravy a premiérovi viac ako 30 starostov a primátorov z Oravy.Podľa starostu obyvateľom v dedine chýbajú aj čistiareň a kanalizácia. Majú už síce vypracovaný spoločný projekt so susednou Dlhou nad Oravou a Chlebnicami, no peniaze na takúto veľkú investíciu môžu získať len z eurofondov.uzavrel Tomáň.Rastúci záujem mladých ľudí o voľné stavebné pozemky v Sedliackej Dubovej zabezpečil projekt pozemkových úprav, na ktorom v obci pracovali vyše desiatich rokov. Lokalita Močiare je dnes priestorom na štyri desiatky rodinných domov v tichej a rovinatej časti obce v tesnej blízkosti rieky Orava. Prvých sedem domov už stojí, ďalšie pribudnú tento rok.priblížil pre TASR zástupca starostu obce František Jedinák.Ako súčasť projektu pozemkových úprav v lokalite pribudli inžinierske siete, voda, elektrika, verejné osvetlenie i nová asfaltová cesta, na ktorú dostala obec peniaze z eurofondov.S príchodom mladých ľudí do Sedliackej Dubovej súvisí aj narastajúci počet detí v miestnej materskej škole.uviedol Jedinák s tým, že po čase sa situácia opäť zmenila. Mladí si začali zakladať rodiny, vracajú sa zo zahraničia domov a počet ľudí v obci sa zvýšil.Budova škôlky v Sedliackej Dubovej má rovných 90 rokov. Síce má za sebou už viaceré rekonštrukcie, no i tak sa obec minulý rok prihlásila do eurofondovej výzvy s projektom na zníženie energetickej náročnosti budovy. Prisúdili im dotáciu vo výške 220.000 eur.Cieľom je zrealizovať projekt čo najrýchlejšie, najlepšie ešte počas prázdninového obdobia.doplnil starosta obce Ladislav Tomáň.Zachrániť ruinu Kostola svätého Kozmu a Damiána v oravskej obci Sedliacka Dubová pred ďalším chátraním formou letných táborov je zámerom projektu Dubova Colonorum. Mladí dobrovoľníci z celého Slovenska aj zahraničia prichádzajú na toto miesto v srdci Oravy, aby spoznali, ako sa žilo v 14. storočí a súčasne svojou prácou prispeli k záchrane národnej kultúrnej pamiatky.Myšlienku táborov na záchranu kostolíka sa podarilo prvýkrát zrealizovať už v roku 1998.priblížil pre TASR predseda občianskeho združenia Dubova Colonorum Erik Herceg.Celý tábor je osadený do minulosti, takže účastníci zažijú život bez mobilov, tabletov, elektriny, wifi pripojenia či iných výdobytkov civilizácie.uviedol.V prvých rokoch projektu sa podarilo očistiť kostolík od náletových krovín a odkryť tak celý areál kostolíka obohnaný hradbami. Postupne obnovili objekt kostnice, aby sa neskôr venovali samotným múrom kostolíka. Tie staticky zaistili pred ich úplným rozpadnutím a už takmer kompletne zakonzervovali.vysvetlil Herceg s tým, že priebežne sa venovali aj hradbám, kde obnovili vstupnú, tzv. Dlžiansku bránu.Tento rok plánujú dokončiť konzerváciu a zatrávnenie múrov lode kostola a hlavného (víťazného) oblúka. Do budúcnosti by chceli obnoviť spadnutú Dubovniansku bránu a hradby okolo kostolíka. Na veži plánujú spraviť atraktívnu vyhliadku, ktorá by turistom priniesla výhľad na celú Sedliacku Dubovú, okolité obce i romantické údolie rieky Oravy obklopené oravskou prírodou.Podľa starostu obce Ladislava Tomáňa má dobrovoľnícky projekt pre Sedliacku Dubovú dlhodobo veľký význam.dodal.Kostol svätého Kozmu a Damiána má bohatú minulosť, dejiny osídlenia okolia siahajú až do praveku. Z druhého až tretieho storočia pred naším letopočtom sa tam zachovalo praveké sídlisko halštatskej kultúry. Prvý kostol na tomto mieste sa spomína v roku 1397, bol drevený. Výstavba terajšieho kostola prešla mnohými fázami od gotickej cez renesančnú až po barokovú, ktorá sa uskutočnila v rokoch 1736 až 1754. 