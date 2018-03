Lunter sa s poslancami zhodol na prioritách kraja, podpísali dokument

Výsledkom má byť naštartovanie ekonomického a sociálneho rozvoja Banskobystrického kraja. Zhodu sa podarilo nájsť u drvivej väčšiny poslancov v zastupiteľstve.

Banská Bystrica 12. marca (TASR) – Sociálna ekonomika, cestná infraštruktúra, integrovaný dopravný systém, duálne vzdelávanie a rozvoj cestovného ruchu sú hlavné programové priority Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktoré chce presadzovať jeho vedenie spolu s poslancami krajského parlamentu. Dokument v tomto znení podpísali na Úrade BBSK predseda Ján Lunter so svojimi podpredsedami a zástupcami poslaneckých klubov. TASR o tom v pondelok informoval hovorca kraja Matej Bučko.



Ako uviedol, memorandum popisuje hlavné strategické rozvojové priority a spôsob, ako ich dosiahnuť. Výsledkom má byť naštartovanie ekonomického a sociálneho rozvoja BBSK. Zhodu sa podarilo nájsť u drvivej väčšiny poslancov v zastupiteľstve.



"Nie je mojou ambíciou na župe iba svietiť a kúriť. Chceme naštartovať rozvoj v oblastiach sociálnej ekonomiky, vzdelávania, cestovného ruchu a dopravy. Naším spoločným cieľom je viac práce do regiónov," reagoval Lunter.



"Od prvého dňa v úrade pracujeme na tom, aby sme dotiahli investície do dopravnej infraštruktúry v kraji a naštartovali projekty zamestnanosti v najmenej rozvinutých regiónoch. S podporou zastupiteľstva to dokážeme realizovať efektívnejšie a rýchlejšie," konštatoval Ondrej Lunter, predseda klubu Nezávislí, KDH, OĽaNO, SaS, OKS, Most-Híd.



"Za päť rokov sa dá urobiť veľa dobrých vecí. Predpokladám, že všetci poslanci mali príležitosť sa zoznámiť s týmto dokumentom a keďže neboli žiadne výraznejšie výhrady, domnievam sa, že programové priority budeme plniť ako jeden muž," dodala Ľubica Laššáková, predsedníčka poslaneckého klubu Smeru-SD.



"K podpísaniu memoranda sme pristúpili ako partneri, ktorí ťahajú za jeden koniec povrazu. Verím, že budeme dostatočne šikovní, voči sebe tolerantní, vnímaví a naplníme ho," doplnil Peter Juházs, predseda klubu SMK.



Podľa Bučka súčasťou rozvojového plánu je vytvorenie pozície vyslanca predsedu BBSK pre najmenej rozvinuté okresy a medzinárodnú spoluprácu. Zastávať ho bude Péter Csúsz.



Hlavným garantom plnenia programových priorít by mal byť Inštitút pre regionálny rozvoj, ktorý zastreší expertov z jednotlivých oblastí a bude pracovať na analýzach a čerpaní externých zdrojov na projekty. Cieľom kraja je investovať každý rok aspoň jedno percento rozpočtu do regionálneho rozvoja.