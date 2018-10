Primátor Banskej Bystrice ide príkladom, zaočkoval sa proti chrípke

Zaočkovanosť proti sezónnej chrípke na Slovensku je fatálne nízka. Na Slovensku je vakcína hradená zdravotnými poisťovňami, takže to nie je o peniazoch, ale o zodpovednosti ľudí za svoje zdravie.

Banská Bystrica 25. októbra (TASR) – Zaočkovanosť proti sezónnej chrípke na Slovensku je fatálne nízka. Ak sa vo vyspelých štátoch sveta pohybuje okolo 30 až 35 percent, vrátane USA a Kanady, a dokonca u osôb nad 50 rokov až 60-70 percent, na Slovensku je to dlhodobo od sedem do štyroch percent. Pre TASR to vo štvrtok uviedol profesor Svetozár Dluholucký, odborník a veľký propagátor očkovania. Dodal, že je to hanba.



"Chorobnosť na chrípku je každoročne veľmi vysoká. Sezónne ochorie okolo 20 percent populácie, čo je skoro milión obyvateľov SR. Sú chorí zhruba päť dní, čo je päť miliónov PN dní," konštatoval Dluholucký.



Ako priblížil, podľa Svetovej zdravotníckej organizácie posledná chrípková sezóna nesie prívlastok smrtiaca. Len v USA zomrelo asi 80.000 ľudí, pritom priemer sa bežne pohybuje okolo 30.000 osôb.



"Hlavný hygienik USA na túto sezónu odporučil zaočkovať každého nad šesť mesiacov veku, čo znamená vlastne celú populáciu," poznamenal profesor.



Na Slovensku je vakcína hradená zdravotnými poisťovňami, takže nie je to o peniazoch, ale o myslení a zodpovednosti ľudí za svoje zdravie.



"Ak hovoríme o zdravom meste, mne sa páči akcia mesto bez chrípky alebo s minimom chrípky. Ak je účinnosť vakcíny 98 až 99-percentná, tak v Banskej Bystrici nebude chrípka. Keby sme zaočkovali aspoň polovicu Banskobystričanov, ako je tomu vo vyspelých štátoch sveta, sme frajeri," dodal Dluholucký.



Nielen on, ale i riaditeľ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici Cyril Klement, jeho kolegovia a primátor mesta pod Urpínom Ján Nosko sa vo štvrtok verejne dali zaočkovať, aby išli príkladom. Tento týždeň sa totiž nesie v znamení povedomia a zvýšenia znalostí o chrípke a význame očkovania proti nej.



Chrípka je vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré postihuje okrem dýchacích ciest celý organizmus. Vzhľadom na existenciu veľkého množstva iných respiračných vírusov, ktoré môžu vyvolať ochorenie podobné chrípke, sa samotná chrípka často podceňuje. Jej vírus je schopný spôsobiť vysokú chorobnosť v krátkom čase s ťažkým priebehom, ktoré môže končiť úmrtím.



Počet úmrtí, zapríčinených chrípkou nie je presný. V mnohých prípadoch preto, že sa neuvádza ako bezprostredná príčina smrti. Často je to skôr bakteriálny zápal pľúc, metabolický rozvrat, zlyhanie srdca a iné závažné zdravotné následky. Iniciátorom týchto ťažkých komplikácií je však chrípka.



"Neustále opakovanie princípov prevencie proti chorobám, hlavne v tomto období proti respiračným ochoreniam a chrípke, má svoj význam. Ľuďom treba pripomínať, čo ich uchráni pred ochorením, ktoré môže mať v krajnom prípade fatálny dosah," uzavrel Klement.



Chrípková sezóna na Slovensku sa začala tento mesiac a končí koncom apríla nasledujúceho roku. Pandémie chrípky v minulosti skolili milióny ľudí, ako napríklad španielska chrípka.