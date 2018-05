Budovu seneckej synagógy začali rekonštruovať, bude slúžiť kultúre

Oprava by mala trvať dva roky a po jej skončení bude slúžiť ako kultúrny stánok.

Senec 21. mája (TASR) – Národnú kultúrnu pamiatku Synagógu v Senci začali rekonštruovať. Oprava by mala trvať dva roky a po jej skončení bude slúžiť ako kultúrny stánok. Na pondelňajšom brífingu o tom informoval predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.



Hoci budovu Synagógy v Senci vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku ešte v roku 1981, chátra od roku 1953. "Ak dobre rátam, tak je to presne 65 rokov, kedy s ňou nebol schopný pohnúť v podstate nikto, z nedostatku prostriedkov, možno za čias komunizmu aj z náboženských dôvodov. Je v podstate dnes úplne jedno, aké tie dôvody boli,” povedal Droba. Doplnil, že je hrdý na to, že môže oznámiť začiatok rekonštrukcie Synagógy v Senci.



Budova sa po II. svetovej vojne stala majetkom štátu a od roku 1953 slúžila najprv ako sýpka obilia, neskôr ako sklad chemikálií a vianočných stromčekov. K svojmu pôvodnému poslaniu sa už nikdy nevrátila. "Nepríde len k architektonickej a stavebnej rekonštrukcii tejto pamiatky, ale začne sa aj s výstavbou infopavilónu. Som rád, že sa do tejto budovy po 65 rokoch vráti život a čiastočne aj pôvodné poslanie,” uviedol Droba. Po skončení rekonštrukcie bude BSK a mesto Senec využívať synagógu napríklad na výstavy, vernisáže či koncerty.



Rabín Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Michail Borisovič Kapustin povedal, že ide o historický deň nielen pre židovský národ, ale pre celú obec, nakoľko v synagóge sa budú stretávať ľudia rôznych náboženstiev aj ateisti. "Synagóga slúži rôznym cieľom a jeden z nich je Dom zhromaždenia. To znamená, že ľudia sa budú stretávať a rozprávať jeden s druhým."



Rekonštrukcia bude stáť 1,6 milióna eur s DPH.