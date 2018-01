Blíži sa uzávierka prihlášok do fotografickej súťaže Náhlikova Senica

Súťaž je otvorená širokej verejnosti bez tematického a žánrového obmedzenia.

Senica 8. januára (TASR) - Organizátori Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko (ZOS) Senica a mesto Senica vyhlásili 58. ročník regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2018. Súťaž je otvorená širokej verejnosti bez tematického a žánrového obmedzenia, informovala riaditeľka ZOS Ľubica Krištofová.



Fotografické práce prihlásené do súťaže bude hodnotiť odborná porota v troch vekových skupinách: dospelí autori nad 21 rokov, mladí autori od 16 do 21 rokov a autori do 16 rokov. V každej vekovej skupine bude rozlíšená kategória čiernobielej fotografie, farebnej fotografie a multimediálnej prezentácie fotografií na CD.



Do súťaže sa budú prijímať fotografie vyhotovené akoukoľvek fotografickou technikou, ktoré budú spĺňať predpísané technické parametre. Podmienkou je, že doteraz neboli publikované a hodnotené v predchádzajúcich ročníkoch súťaže amatérskych fotografií AMFO. Fotografie ocenených a odporučených autorov postúpia do krajskej súťažnej výstavy AMFO 2018.



Verejná prezentácia tvorby autorov sa uskutoční v marci vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici.



„Záujemcovia sa môžu prihlásiť priamo v Záhorskom osvetovom centre, kde im poskytneme aj podrobnejšie informácie o súťaži. Svoje diela môžu prihlásiť do 19. januára,“ uviedla pre TASR Ľubica Krištofová.



V predchádzajúcom ročníku 29 autorov prihlásilo do súťaže 188 fotografických prác.