Komisia odporučila schváliť dotáciu pre FK Senica v sume 115.000 eur

Senica 22. marca (TASR) – V stredu (21.3.) sa konalo v Senici zasadnutie komisie pre šport pri mestskom zastupiteľstve (MsZ), ktorá mala na programe prerokovanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta v hodnote nad 3320 eur. Mesto o tom informovalo na svojej oficiálnej webovej stránke.



O finančné prostriedky z mesta sa uchádzali tri subjekty, ktoré žiadali spolu 130.040 eur. Najvyššiu položku žiadal futbalový klub FK Senica, a to vo výške 115.000 eur. Komisia pod vedením predsedu Petra Huttu uznesením odporučila MsZ schváliť čiastku v plnej výške.



Komisia takisto odporučila MsZ schváliť dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor v Senici. Ten žiadal príspevok vo výške 5000 eur, komisia odporúča schváliť sumu o 2000 eur nižšiu.



So svojou žiadosťou neuspel tenisový klub. Na projekt rekonštrukcie oplotenia tenisového areálu požadoval od mesta 10.040 eur. Komisia MsZ neodporučila príspevok schváliť s odôvodnením, že ide o investíciu do majetku, ktorý nepatrí mestu.