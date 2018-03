Mestská polícia v Senici vybrala vlani na pokutách takmer 10.000 eur

V roku 2017 mestská polícia osadila šesť nových kamier. Oproti roku 2016 sa aj po tejto zmene nezmenil počet nahlásených udalostí z kamerového systému.

Senica 2. marca (TASR) – Mestské zastupiteľstvo v Senici schválilo správu o činnosti mestskej polície (MsP). Správu pred poslancami prezentoval vo štvrtok (1.3.) náčelník MsP Rastislav Janáč.



Mestská polícia vyzbierala v roku 2017 na pokutách 9972 eur, čo je nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu o 234 eur. Zo správy vyplynulo, že v počte priestupkov sú na tom podstatne horšie muži, ktorí spôsobili 68 percent priestupkov, čo je trojpercentný pokles oproti roku 2016. Ženy majú na svedomí 32 percent priestupkov. „Je to predovšetkým z dôvodu, že hlavná časť priestupkov je dopravných a tu sú vinníci najmä muži,“ vysvetlil náčelník mestskej polície.



Zvýšil sa počet priestupkov starších osôb vo veku od 55 do 65 rokov. „Starší návštevníci z dedín nevedia posielať SMS pri platení parkovného. Oni nám aj ukážu, že ju posielali, ale tá im z rôznych dôvodov neprešla, väčšinou vďaka ich chybe, že vynechajú medzeru alebo písmeno. Tieto priestupky vo väčšine prípadov riešime dohovorom,“ ozrejmil Janáč.



V roku 2017 mestská polícia osadila šesť nových kamier. Oproti roku 2016 sa aj po tejto zmene nezmenil počet nahlásených udalostí z kamerového systému. Kým v roku 2016 ich bolo 980, v uplynulom roku narástol tento počet o 15 hlásení. Najvyššie percento priestupkov tvoria dopravné priestupky.



Najviac pokút udeľujú mestskí policajti v piatok. Podľa náčelníka to je z dôvodu, že ešte vyberajú pokuty za parkovanie a zároveň vo večerných hodinách riešia priestupky z diskoték. Počas víkendu je priestupkov najmenej, keďže v meste je dočasné parkovanie zadarmo.



V minulom roku odchytila mestská polícia 82 zvierat. „Prestali sme robiť odchyt zvierat mimo katastra Senice, keďže zbraň môžeme používať iba v meste Senica. Ak by sme ju chceli použiť, vždy by sme museli žiadať štátnu políciu o prevoz takejto zbrane,“ poznamenal k odchytu zvierat náčelník. Z 82 odchytených zvierat sa k nim prihlásili majitelia iba v 20 prípadoch. „Či si našli ďalšie zvieratá nových majiteľov, polícia nevie určiť, keďže túto štatistiku eviduje útulok zvierat,“ poznamenal Janáč.



S kladným výsledkom sa stretla podľa slov náčelníka rajonizácia, keď za každý obvod mesta zodpovedá konkrétny mestský policajt. „Vďaka rajonizácii sa zlepšila čistota v našom meste. Zlepšila sa predovšetkým objasnenosť čiernych skládok odpadu,“ informoval poslancov náčelník mestskej polície.