Práce na Sokolovni v Senici sa omeškajú

Senica 23. júla (TASR) – Mesto Senica dlhodobo pracuje na vytvorení mestského múzea, ktoré by malo sídliť v budove Sokolovne, ktorá je od novembra 2017 majetkom mesta. Verejné obstarávanie na rekonštrukciu objektu malo byť podľa plánu ukončené v júni, došlo ale ku komplikáciám.



"Projekt pokračuje tak, ako bol stanovený časový harmonogram. Ale teraz sa nám pozastavil z dôvodu, že ponúknuté ceny od dodávateľov presiahli predpokladanú hodnotu zákazky. Mesto prepracovalo celý rozpočet, muselo prísť k navýšeniu rozpočtu na rekonštrukciu a tento rozpočet musí odsúhlasiť Trnavský samosprávny kraj (TSK)," uviedol primátor Senice Branislav Grimm. K odsúhlaseniu od TSK by malo dôjsť do konca júla a potom bude vo vestníku opätovne zverejnená nová výzva na verejné obstarávanie.



Navýšenie tohto rozpočtu bude musieť znášať mestský rozpočet. "Budeme musieť pre budúci rok zvýšiť rozpočet z mestskej pokladne približne o 100.000 eur na rekonštrukciu. Rozpočet, ktorý bol pridelený z eurofondov, sa totiž nedá meniť," doplnil Grimm.



V prípade úspešného verejného obstarávania by práce na Sokolovni mali ukončiť do dvoch rokov. "Rekonštrukcia je naplánovaná na 24 mesiacov. Po stavebných prácach sa sústredíme na vnútorné vybavenie budovy a prípravu expozície. Na tvorbe expozície sa začína pracovať už teraz v súlade s podaným projektom Česká cesta," ozrejmila Ľubica Kadlec Melišová z referátu regionálneho rozvoja Mestského úradu (MsÚ) v Senici.