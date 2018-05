Senica skrášľuje svoj vzhľad, na plagáty a oznamy pribudli infoboxy

Nové infoboxy sú riešené formou sklenených vitrín, kde nebude možné svojvoľne lepiť, ale ani strhávať plagáty.

Senica 2. mája (TASR) – Mesto Senica investovalo takmer 5000 eur do nových infoboxov v meste. Tie nahradia staré betónové skruže, na ktoré sa doteraz lepili plagáty. TASR informovala hovorkyňa mesta Viera Barošková.



Mesto k tomuto kroku pristúpilo z viacerých dôvodov. "Prioritne išlo o to, aby mesto získalo krajší a estetickejší ráz. Okrem toho si sľubujeme aj to, že v okolí týchto vitrín bude väčší poriadok, ako to bolo pri starých skružiach," uviedol primátor Senice Branislav Grimm.



Nové infoboxy sú riešené formou sklenených vitrín, kde nebude možné svojvoľne lepiť, ale ani strhávať plagáty. Systém vylepovania v meste zostáva nezmenený. Tak ako doteraz treba priniesť plagát do informačnej kancelárie mesta Infosen na Námestí oslobodenia. Tam ho zaregistrujú a následne umiestnia do infoboxu.



"Záujemcovia prídu k nám, vyplníme s nimi tlačivo, a tak, ako je to aj v súčasnosti, zaplatia stanovený poplatok. Na plagát bude nalepená nálepka a my plagát umiestnime do nových infoboxov," informovala vedúca informačnej kancelárie Lenka Zichová. Plagáty sa vyvesia bez zmeny, každý pondelok.



Infoboxy okrem šiestich pôvodných miest, kde boli doteraz betónové skruže, pribudnú aj na dve nové miesta. Prvým je parkovisko pri cintoríne na Ulici SNP a druhé v časti Kunov pri novej individuálnej bytovej výstavbe.