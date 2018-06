V Senici prebiehajú Dni detskej knihy

Dni detskej knihy odštartovali v knižnici, kde sa konal celoslovenský projekt Čítajme si 2018, na ktorý nadviazalo Literárne praktikum.

Senica 1. júna (TASR) – Workshopy, výstavy a čítanie detských kníh sú súčasťou Dní detskej knihy v priestoroch Záhorskej knižnice v Senici. TASR o podujatí, ktoré potrvá do 7. júna, informovala riaditeľka knižnice Katarína Soukupová.



Dni detskej knihy odštartovali v knižnici, kde sa konal celoslovenský projekt Čítajme si 2018, na ktorý nadviazalo Literárne praktikum. Išlo o literárny workshop vedený Andreou Koltaiovou z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. "Workshop bol určený pre študentov Gymnázia L. Novomeského v Senici a bol zameraný na text, príbeh, vykreslenie hlavných a vedľajších postáv a tvorbu autorského textu," priblížila riaditeľka knižnice.



Od 4. do 7. júna budú na oddelení pre deti a mládež pripravené ďalšie podujatia spojené s detskou literatúrou. "Pre deti bude 4. júna prichystané dramatizované čítanie pre materské školy s názvom Ako sme s dedkom repku ťahali. O deň neskôr sa uskutoční literárna beseda a prezentácia knihy spisovateľky Kristíny Baluchovej pre žiakov 3. ročníka základných škôl," doplnila Soukupová.



Záhorská knižnica sa zapojí aj do celoslovenského projektu Celé Slovensko číta deťom, ktoré sa uskutoční 6. júna. V ňom budú deťom zo Senice čítať herci zo Záhoráckeho divadla. "Posledný deň podujatia bude venovaný vernisáži a výstave detských prác na tému Rozprávky Pavla Dobšinského vo výtvarnej tvorbe detí," doplnila riaditeľka knižnice. Kurátorom výstavy bude riaditeľ Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici Štefan Zajíček.