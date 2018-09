V Senici pribudnú parkovacie miesta, ďalšie sa zrekonštruujú

Investícia do parkovacích miest bude stáť mestský rozpočet 115.400 eur. Nové parkoviská by mali byť k dispozícii obyvateľom a návštevníkom mesta koncom novembra.

Senica 28. septembra (TASR) – V Senici pribudne v októbri 25 nových parkovacích miest na Hurbanovej ulici. Ďalších 14 parkovacích miest bude zrekonštruovaných a nový povrch dostane aj priľahlá komunikácia. TASR informovala hovorkyňa mesta Viera Barošková.



Investícia do parkovacích miest bude stáť mestský rozpočet 115.400 eur. Nové parkoviská by mali byť k dispozícii obyvateľom a návštevníkom mesta koncom novembra. "Nové parkovacie miesta vyrastú medzi bytovými domami na mieste bývalého ihriska, ktoré obyvatelia žiadali odstrániť. Zeleň v tejto lokalite zostane zachovaná," uviedla hovorkyňa mesta.



Parkovacie miesta budú zaradené do systému dočasného parkovania, čo znamená, že tu počas pracovných dní môžu parkovať vodiči s vozidlom označeným parkovacou známkou alebo nálepkou, prípadne po úhrade parkovacieho poplatku prostredníctvom SMS. Počas víkendov, v piatok od 18.00 h do pondelka do 6.00 h a v štátom uznané sviatky je dočasné parkovanie zadarmo.



Nové parkovacie miesta ešte do konca tohto roka pribudnú v Senici na Štefánikovej ulici, kde vznikne 30 nových parkovísk. "Spolu s už hotovými miestami na ulici S. Jurkoviča tak tento rok pribudne v meste 91 parkovacích miest v celkovej hodnote 265.000 eur. Za posledných päť rokov vzniklo v meste 354 parkovacích miest, do ktorých sa investovalo viac ako 620.000 eur," spresnila Barošková.