V Senici riešia problém s neporiadkom po kamionistoch

Odpadky popri cestách sú zlou vizitkou nielen pre mesto, ale aj pre samotné podniky, uvádza sa vo vyhlásení mesta.

Senica 15. marca (TASR) – V stredu (14.3.) sa na Mestskom úrade v Senici stretol primátor mesta so zástupcami spoločností, ktoré sídlia v priemyselnej zóne Kaplinské pole. Témou stretnutia bol spoločný problém - neporiadok v priemyselnej zóne, informovala hovorkyňa mesta Viera Barošková.



Neporiadok vzniká po vodičoch kamiónov stojacich popri krajnici na ceste v tejto lokalite. "Odpadky popri cestách sú zlou vizitkou nielen pre mesto, ale aj pre samotné podniky," uvádza sa vo vyhlásení mesta.



Stretnutia s primátorom Branislavom Grimmom sa zúčastnili zástupcovia takmer všetkých spoločností z priemyselnej zóny, riaditeľ Technických služieb, náčelník mestskej polície a pracovníci mestského úradu. "Mesto čistí lokalitu Kaplinské pole štyrikrát ročne prostredníctvom dlhodobo nezamestnaných ľudí z úradu práce. Momentálne pracuje v uliciach mesta do 20 takýchto pracovníkov. Niektorí sú zamestnaní na štyri hodiny denne, iní na osem hodín denne. V minulosti ich bolo dvakrát toľko," uviedla Barošková.



V meste chýba odstavná plocha pre kamióny, vodiči preto využívajú širšiu cestu v priemyselnej zóne. Na viacerých úsekoch by mali byť osadené informačné tabule s upozorňujúcimi nápismi aj v cudzích jazykoch. Niektoré úseky budú monitorované bezpečnostnými kamerami. V zóne by malo byť osadené dopravné značenie so zákazom zastavenia a vyznačené parkovacie zóny. "Po tejto úprave dopravným značením bude môcť zasiahnuť mestská alebo štátna polícia, ktorá by v lokalite mala vykonávať častejší dohľad," doplnila hovorkyňa.