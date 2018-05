V Senici sa plávala 24-hodinová štafeta, výťažok išiel na charitu

Plavcov aj naplávaných kilometrov bolo viac ako vlani.

Senica 5. mája (TASR) - V mestskej plavárni v Senici usporiadalo mesto v spolupráci s rekreačnými službami už štvrtý ročník 24-hodinovej plaveckej štafety. Tá odštartovala v piatok (4.5.) o 9.00 h. TASR informovala hovorkyňa mesta Viera Barošková.



Štafetu ako prvý plavec odštartoval primátor mesta Branislav Grimm. "Som rád, že sme to v tomto roku pripravili aj s charitatívnym cieľom. Za každého plavca sa prispeje postihnutému mladému plavcovi Milanovi Valáškovi. Dôležité je aj to, že si deti zaplávajú, využijeme plaváreň a spravíme niečo pre svoje zdravie," poznamenal k podujatiu primátor Senice.



Sponzorské firmy sa rozhodli za každého aktívneho plavca prispieť sumou jedného eura pre telesne postihnutého chlapca, ktorý symbolicky zakončil túto štafetu.



Plavecká štafeta sa pôvodne zrodila na rozlúčku so starou plavárňou pred jej komplexnou rekonštrukciou. "Po rekonštrukcii sme sa rozhodli s touto akciou pokračovať. Som rád, že aj v rámci tohto projektu dokážeme pomôcť rodine, ktorá sa dostala do ťažkostí. Som rád, že sa plavcov prihlásilo dostatok, dokonca viac ako v predchádzajúcich ročníkoch," uviedol pre TASR usporiadateľ štafety Jaroslav Fodor.



Presné čísla o počtoch budú mať usporiadatelia neskôr, ale už teraz môžu prehlásiť, že plavcov aj naplávaných kilometrov bolo viac ako vlani. V roku 2017 sa zapojilo 374 plavcov, ktorí preplávali spolu 139 kilometrov.