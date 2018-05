VIAC NEŽ NEZODPOVEDNÉ: Opitý vodič nafúkal po nehode skoro 4,5 promile

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Seničan si sadol za volant osobného auta v sobotu vo večerných hodinách. Na ceste medzi Senicou a obcou Hlboké nezvládol riadenie, prešiel do protismeru a vzápätí do priekopy, kde narazil do stromu.

Seničan si sadol za volant osobného auta v sobotu (26.5.) v podvečerných hodinách. Na ceste medzi Senicou a obcou Hlboké nezvládol riadenie, prešiel do protismeru a vzápätí do priekopy, kde narazil do stromu. Pri nehode sa nik nezranil.



"Policajti ho na mieste nehody podrobili dychovej skúške, pri ktorej mu namerali krátko po 19.00 h 2,13 mg/l alkoholu v dychu. Pri opakovaných skúškach hodnoty alkoholu postupne klesali," uviedla hovorkyňa.



Muž bol schopný výsluchu až v pondelok a polícia ho v super rýchlom konaní obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. "O jeho vine a treste bude rozhodovať súd v najbližších hodinách. V zmysle zákona hrozí osobe pod vplyvom alkoholu trest odňatia slobody až na jeden rok," doplnila Linkešová.



"Polícia apeluje na vodičov, aby zbytočne neriskovali a za volant si po požití alkoholu nesadali. V ich rukách sú nielen ich vlastné životy, ale hlavne životy iných zodpovedných vodičov a spolujazdcov," apeluje hovorkyňa.

