Senica vyhlásila súťaž na budovu a pozemky v hodnote 39.000 eur

Senica 18. októbra (TASR) – Mesto Senica vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž (OVS) na budovu a pozemky v majetku mesta, pri ktorej očakáva minimálnu ponúkanú sumu vo výške 39.000 eur.



"Zastupiteľstvo schválilo odpredaj tohto majetku už v máji za cenu minimálne 56.000 eur, ale v súťaži nebola podaná ani jedna ponuka. Z tohto dôvodu sme predložili návrh na odpredaj verejnou súťažou opätovne, ale so zníženou minimálnou ponukovou cenou," uviedol v zdôvodnení primátor Martin Džačovský.



Majetok mesta sa nachádza v areáli bývalých kasární v Senici. Budova v minulosti slúžila ako ubytovňa pre vojakov a do užívania bola daná v roku 1943. "S budovou sa predáva aj priľahlý pozemok, aby bol k dispozícii manipulačný priestor k budove," doplnil v zdôvodnení primátor.



Odpredaj majetku poslanci schválili a záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 4. novembra.