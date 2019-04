Senica zvyšuje transparentnosť pri verejnom obstarávaní

Mesto bude oznámenia a výzvy na zákazky s nízkou hodnotou zverejňovať na svojej stránke a podnikateľom bude umožnené sa aktívne zapájať do súťaží.

Senica 7. apríla (TASR) – Senica spustila výzvu na registráciu záujemcov do databázy podnikateľov vo verejnom obstarávaní na zákazky s nízkou hodnotou na dodávku tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Senica Viera Barošková.



Mesto Senica bude oznámenia a výzvy na zákazky s nízkou hodnotou zverejňovať na svojej stránke a podnikateľom bude umožnené sa aktívne zapájať do súťaží. "Databázu budeme používať pri obstarávaniach. Vylúči sa tým možnosť, že sa na niekoho zabudne, prípadne bude vynechaný z možnosti uchádzať sa o zákazku. Viacerí záujemcovia mali v minulosti záujem dodávať mestu služby, ale niekedy mali pocit, že ich nikto neoslovil. Teraz sa to už nestane, keďže pri mestskom obstarávaní budú výzvy posielané všetkým záujemcom do ich poštovej schránky," uviedol primátor Martin Džačovský.



Po spracovaní databázy budú zaradení záujemcovia informovaní emailom o výzvach na zákazky s nízkou hodnotou na dodávku tovaru, poskytnutia služieb a uskutočnenia stavebných prác vyhlásených mestom Senica. Databáza sa zriaďuje na obdobie štyroch rokov od apríla 2019, aktualizovaná bude štvrťročne. "Hlavným cieľom opatrenia je zníženie nákladov mesta, čo znamená zníženie dodávateľských cien," doplnil Džačovský.



Záujemcovia nájdu podrobnejšie informácie o podmienkach zaradenia do databázy či žiadosť na registráciu na oficiálnej stránke mesta.