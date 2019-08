Senický dobrovoľný hasičský zbor pracuje už 130 rokov

Miestni dobrovoľní hasiči si chcú svoj sviatok pripomenúť 31. augusta spoločne s verejnosťou, predstaviť chcú svoju históriu i modernú súčasnosť.

Senica 16. augusta (TASR) – V Senici sa pripravujú na oslavy 130. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru (DHZ). Miestni dobrovoľní hasiči si chcú svoj sviatok pripomenúť 31. augusta spoločne s verejnosťou, predstaviť chcú svoju históriu i modernú súčasnosť. Program sa uskutoční na Námestí oslobodenia.



"Na námestí bude slávnostné defilé všetkých domácich i pozvaných hasičských zborov a najzaujímavejšej techniky. Najmenší hasiči senického DHZ na začiatku ukážu odhodlanie a elán, s akým sa pustia do likvidácie požiaru. To, aký nebezpečný vie byť rozpálený olej na panvici a ako ho uhasiť, bude znázorňovať ďalšia dynamická ukážka," informovala o tom hovorkyňa mesta Viera Barošková.



Diváci budú môcť porovnávať starú hasičskú techniku, s ktorou prídu hasiči z Cerovej, Hlbokého, Púchova, Trnavy i z Moravy, s najnovšou. Tú predvedú Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Trnava a okresné riaditeľstvá zo Senice a Skalice i Záchranná brigáda Malacky. "Budú tam hasičská štvorkolka a šesťkolka, cisterny, dekontaminačný stan, veľký hasičský žeriav, autobus používaný pri prevoze ľudí pri povodniach či evakuáciách, kontajner s vybavením na lesné požiare, vozidlo používané v prípade úniku ropných látok a iných ekologických havárií," doplnila hovorkyňa. Podujatie bude od 14.00 do 18.00 h, moderovať ho bude senický rodák, herec Ján Slezák.