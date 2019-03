Seniori berú voľby ako povinnosť i spestrenie

Podľa sociálnej pracovníčky Anny Krenickej majú seniori o účasť vo voľbách vždy veľký záujem. Aj na prvom kole prezidentských volieb sa ich zúčastnilo niekoľko desiatok.

Nitra 16. marca (TASR) – Záujem zúčastniť sa na prezidentských voľbách majú aj obyvatelia Zariadenia pre seniorov na Jánskeho ulici v Nitre. Do improvizovanej volebnej komisie za nimi prišli členovia okrskovej volebnej komisie aj s prenosnou urnou.







Ako pripomenula členka komisie Katarína Čerňaková, hlasovať nemôžu všetci obyvatelia domova. „Voliť môžu iba tí, ktorí tu majú trvalý pobyt, prípadne si včas vybavili voličský preukaz,“ vysvetlila.



Podľa sociálnej pracovníčky Anny Krenickej majú seniori o účasť vo voľbách vždy veľký záujem. Aj na prvom kole prezidentských volieb sa ich zúčastnilo niekoľko desiatok. „Seniori z nášho zariadenia sa na túto udalosť tešia, pretože je to pre nich taká povinnosť a zároveň aj spestrenie. Okrem toho majú aj pocit zodpovednosti, takže na voľby chodia radi. Samozrejme, záleží to od toho, či majú v našom zariadení trvalý pobyt. Inak potrebujú voličský preukaz, ktorý už musia vybavovať ich rodinní príslušníci a niekedy sa to nedá,“ uviedla Krenická.