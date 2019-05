SERIÁL: Impozantná socha Štefánika v Trebišove vydržala len 13 rokov

Socha spodobovala Štefánika vo vojenskej uniforme a kabáte s rukami na dôstojníckej šabli. Autorom bol vtedy mladý slovenský sochár F. Gibala, ktorý so svojím návrhom uspel v celoštátnej súťaži.

Trebišov 17. mája (TASR) – Milana Rastislava Štefánika (1880 – 1919) pripomínala v Trebišove kedysi veľkolepá bronzová socha v nadživotnej veľkosti, ktorá stála na vysokom travertínovom podstavci. Pamätník umiestnený v parčíku na vtedajšej Hlavnej - dnes Štefánikovej - ulici slávnostne odhalili v máji 1939 pri príležitosti 20. výročia tragickej smrti tohto výnimočného slovenského politika, diplomata, astronóma, vojenského letca a francúzskeho generála.



Socha spodobovala Štefánika vo vojenskej uniforme a kabáte s rukami na dôstojníckej šabli. Autorom bol vtedy mladý slovenský sochár František Gibala, ktorý so svojím návrhom uspel v celoštátnej súťaži. Celý projekt stál 350.000 korún. "Odhalený pomník generála Milana Rastislava Štefánika je najimpozantnejším pomníkom na celom východnom Slovensku a dáva svojim výzorom obci ráz mestečka," píše sa v dobovej trebišovskej kronike.



Socha prežila druhú svetovú vojnu, neprežila však komunistický režim, ktorý podobne ako inde na Slovensku Štefánikove sochy v 50. rokoch likvidoval. O udalosti sa opäť píše v pamätnej knihe mesta: "Zväzáci z gymnázia a pracovníci zo strojovej stanice dokázali svoju politickú uvedomelosť, keď za obojstrannej pomoci a pomoci robotníkov Miestneho národného výboru v Trebišove odstránili 6. decembra 1952 na námestí stojan so sochou Štefánika tak, že okolo pásu sochy upútali reťaze, ktoré upevnili za traktorom, ktorý takto uvoľnil sochu z podstavca."



Bronzového Štefánika neskôr previezli zrejme do Košíc na roztavenie, kde sa stopa po ňom stráca. Zachrániť a uchovať sa podarilo len časť jeho šable. Na mieste pamätníka v roku 1962 postavili plechovú raketu na počesť vesmírneho letu sovietskeho kozmonauta Jurija Gagarina. V súčasnosti je na tom mieste priechod pre chodcov.



Po roku 1989 boli snahy o obnovu sochy, žiadna však nenašla dostatočnú podporu na realizáciu. "Štefánik by si určite zaslúžil svoj návrat do Trebišova," uviedol pre TASR Trebišovčan Jozef Viliam Biro, ktorý si na sochu z mladosti pamätá a bol aj očitým svedkom jej "barbarského" strhnutia.



Podobu plastiky okrem starých fotografií možno obdivovať vo vestibule mestského úradu, kde je vystavený meter vysoký sadrový model, ktorý ako predlohu vytvoril sochár Gibala. V súčasnosti nie je toto dielo nijako označené, radnica však chce v krátkom čase pridať k nemu aspoň stručnú informáciu.