SERIÁL: Levice roky hľadajú riešenie pre DK Družba

Levice 3. júla (TASR) – Veľká divadelná a multifunkčná sála a ďalšie priestory pre kultúrne aktivity mali už niekoľko rokov fungovať v levickom Dome kultúry (DK) Družba. Podľa pôvodných plánov mesta mal Družbu revitalizovať developer, ktorý tu chcel vybudovať spoločenské a obchodné centrum Europa.



Investorovi však jeho projekt nevyšiel a magistrát hľadá už niekoľko rokov možnosti, ako schátranému objektu opäť vrátiť jeho funkciu. Mestské zastupiteľstvo už rozhodovalo o viacerých alternatívach, v roku 2017 bola vypísaná aj architektonická súťaž návrhov na prestavbu Družby. V súčasnosti sa však čoraz častejšie hovorí o možnosti, že DK zbúrajú.



Družba bola na Námestí hrdinov v Leviciach postavená v roku 1973 a svojmu účelu slúžila až do roku 2012. Vtedy jej činnosť ukončili, pretože sa čakalo, že objekt bude pre výstavbu nového obchodného centra asanovaný. Po zastavení projektu k tomu nedošlo a Družba začala chátrať. Niekdajšie centrum kultúry v meste už začína prekážať aj samotným obyvateľom Levíc.



Oslovení Levičania sa rozchádzajú v názore, či má mesto celý objekt zbúrať, alebo radšej zrekonštruovať a vrátiť mu slávu z čias, keď sa tu uvádzali divadelné predstavenia, či hrávali veľké koncerty známych kapiel a spevákov. „Podľa mňa by nebolo zlé, keby mesto začalo situáciu konečne riešiť a konať,“ skonštatoval jeden z diskutujúcich na internetovej stránke Odkaz pre starostu. „Je to nekonečná pesnička. V strede mesta je nevyužívaný objekt, ktorý iba pustne. Väčšine ľudí je jasné, že mesto s ním už nič nedokáže urobiť, tak nech to radšej zbúrajú a postaví sa tam niečo zmysluplné,“ povedal jeden z oslovených Levičanov.



Tak, ako sa vo svojich názoroch rozchádzajú obyvatelia mesta, nevedia sa zhodnúť ani levickí mestskí poslanci. Tí na svojom júnovom rokovaní mali rozhodnúť, či primátor podpíše zmluvu s víťazmi architektonickej súťaže, na základe ktorej by mala vzniknúť projektová dokumentácia obnovy DK Družba. V niekoľkohodinovej diskusii, do ktorej sa zapojili takmer všetci členovia mestského parlamentu, odzneli argumenty za rekonštrukciu DK aj proti nej.



Niektorí poslanci pripomenuli, že Družba bola roky súčasťou mestského života, kde sa koncentroval kultúrny život a zaslúži si, aby sa jej vrátil život. Ďalší zasa pripomínali, že náklady na rekonštrukciu v hodnote približne šesť miliónov eur sú obrovské. „Keď spočítame splátky úveru a veľmi vysoké náklady na prevádzku, tak sa dostaneme k číslu približne 800.000 eur ročne a to by mohlo ohroziť fungovanie základných funkcií mesta,“ pripomenul primátor Štefan Mišák. Viacerí poslanci pripomínali, že lacnejšie a jednoduchšie by bolo Družbu zbúrať a na jej mieste vybudovať park, prípadne ju postaviť nanovo.



Levickí poslanci napokon o osude Domu kultúry Družba opäť nedokázali rozhodnúť a na ich rokovaní 21. júna nepadlo rozhodnutie ani o rekonštrukcii a ani o zbúraní DK. Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie, na základe ktorého primátor zmluvy s autormi víťazného architektonického návrhu nepodpíše. Riešenie problému s chátrajúcim objektom DK Družba tak zostane na členoch zastupiteľstva, ktorí vzídu z novembrových komunálnych volieb.