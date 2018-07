SERIÁL: Myjavský hotel Šport chátral 20 rokov, teraz v ňom budú byty

Na snímke nedokončená budova hotela Šport v Myjave 19. júla 2018. Foto: TASR/Vladimír Miček

Myjava 19. júla (TASR) – V Myjave dvadsať rokov chátrala budova hotela Šport. Tá bola dlho opustená a nevyužívaná. Mesto sa niekoľko rokov snažilo nájsť využitie objektu a hľadalo investora, ktorý by mal záujem sa do jeho dostavby a rekonštrukcie pustiť.Nakoniec bolo mesto úspešné a z nedostavaného hotela má v roku 2019 vyrásť 39 bytových jednotiek. Stavať ich bude súkromník a po dokončení má bytový dom odkúpiť mesto, ktoré v ňom bude prenajímať byty.spomínal na začiatok prestavby Branislav Havlík, ktorého firma budovu prerába.Participácia samosprávy bude v tom, že mesto pomôže pri dobudovaní potrebnej infraštruktúry objektu v podobe prístupovej komunikácie, chodníkov a kontajnerového stojiska. Dohoda a zmluva so súkromným investorom je postavená tak, že po dobudovaní objektu ho mesto odkúpi, ak na to získa dotáciu zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).Byty budú následne v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením slúžiť ako mestské nájomné byty.doplnil pre TASR hovorca mesta Myjavy Marek Hrin.Kúpna cena nehnuteľnosti je stanovená dohodou zmluvných strán v sume 1.897.429,84 eura vrátane DPH, ktorá je konečnou cenou.doplnil hovorca.