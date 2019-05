Na humenské námestie sa zo sochy Štefánika vrátila len jej hlava

Sochu pravdepodobne postavili v roku 1934. Podľa pamätníkov mohla byť spolu s podstavcom vysoká štyri metre.

Humenné 11. mája (TASR) - Na humenské námestie sa zo sochy Štefánika, ktorú odstránili v roku 1952, vrátila len jej hlava. Podľa všetkého ide o odliatok z pôvodného objektu, ktorý kedysi stál pri kaviarni Štefánia. Torzo tela s podstavcom sa doteraz nepodarilo nájsť.



Sochu pravdepodobne postavili v roku 1934. Podľa pamätníkov mohla byť spolu s podstavcom vysoká štyri metre. Michal Kirschner z Humenného pre TASR uviedol, že na niekoľko rokov sa ju podarilo zachrániť umeleckému stolárovi Ladislavovi Szabóovi, ktorý ju zadebnil. Spomína si, bol vtedy školákom, že na samom vrchu bola červená hviezda. Keď sa socha znovuobjavila, došlo k jej likvidácii.



„Je ťažko povedať, či to bolo v sobotu alebo v nedeľu. Najprv sa o zbúranie sochy pokúšal pásový traktor. Podarilo sa mu ju strhnúť tak, že sa hlava oddelila od tela sochy. Vtedy zakročil Alexander Kočan a hlavu hodil do fúrika a prikryl zemiakmi," vysvetlil Kirschner s tým, že skončiť mala na povale vtedajšieho mestského úradu.



Ako pokračoval, pásový traktor chcel zhodiť dva pieskovcové kvádre, na ktorých stála socha. Keďže sa mu to nepodarilo, neostávalo nič iné, ako z neďalekých kasární privolať tank.



Ten sa podľa jeho ďalších slov zaprel a horný kváder s rachotom spadol. „'Stóóój!' zakričal veliteľ na vojakov, pretože sa mu čosi nepozdávalo. Vyskočil na zvyšok podstavca a z otvoru v ňom vytiahol rúrku. Mlčiaci dav sa zhŕkol vôkol neho. Z kovovej rúrky vytiahol listiny a mince," priblížil. Potom strhli aj druhý podstavec. „Traktorista pripevnil na zvyšok sochy lano a naštartoval stroj. Torzo sa šmýkalo, podskakovalo a občas sa pod ním zaiskrilo. Bežali sme za traktorom až k plotu do kúta parku," zaspomínal si. Poznamenal, že istí pamätníci hovoria o tom, že objekt skončil v Laborci.



V roku 2013 sa o znovuobjavenie torza sochy Štefánika pokúsil miestny Rotary klub. Ako pre TASR uviedol jeho bývalý prezident Anton Ulehla, informácie od pamätníkov im napovedali, že sochu zatiahli do neďalekého parku pri námestí a zasypali hlinou. Zameriavanie im preto zabezpečovala špecializovaná firma. Prešli desiatky štvorcových metrov.



„Našli sme tam obrys torza," priblížil s tým, že mu zodpovedala veľkosť aj hĺbka. Jeden a pol metra v zemi však našli len starý betónový plot. Kopali ešte hlbšie. „Bohužiaľ, nedopracovali sme sa k tomu. Potom sme park dali do pôvodného stavu a viac sme sa tomu nevenovali," ozrejmil.



Ulehla spomenul, že neskôr ho oslovil istý Humenčan, ktorý počul, že torzo bolo zasypané do základov jedného z rodinných domov v meste. „Či to je pravda, ťažko povedať. Nikdy sa to už asi overiť nebude dať," uzavrel.