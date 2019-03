SERIÁL: Obľúbený košický minerálny prameň volajú po českom generálovi

Minerálna voda má podľa odborníkov priaznivé účinky na trávenie, pomáha pri zažívacích ťažkostiach, črevných i kožných ochoreniach.

Košice 18. marca (TASR) - Najobľúbenejším minerálnym prameňom v Košiciach je prameň Anička, ktorý sa nachádza v rovnomennom rekreačnom areáli. Ľudovo ho nazývajú aj "gajdovka", a to po českom generálovi Rudolfovi Gajdovi, ktorý medzi rokmi 1922-1924 velil divízii v Košiciach.



Samotný prameň pri Ťahanovciach bol objavený v roku 1863, na tomto mieste vybudovali aj liečebné kúpele. "Tie boli zrekonštruované v roku 1923. Tým, že rekonštrukciu vykonávali vojaci pod vedením generála Gajdu, dostal pomenovanie gajdovka," priblížila pre TASR zástupkyňa riaditeľa Správy mestskej zelene (SMsZ) Marta Popríková.



O vodu z prameňa je veľký záujem, denne sa pri odbere vystrieda množstvo ľudí. V lete či v zime prichádzajú po vodu s fľašami aj bandaskami, a to nie iba Košičania, ale aj z okolitých obcí a ďalší návštevníci.



Prameň je bohatý na rôzne minerály, obsahuje aj síru, po ktorej má voda typickú vôňu, preto ju volajú aj "vajcovka". O presnom obsahu minerálov informuje tabuľa pri výtokovom stojane s uvedením odporúčanej dennej dávky pre dospelých aj deti. "Voda je určená predovšetkým na priamu konzumáciu, odporúča sa ju užiť do 12 hodín. Po 24 hodinách nadobúda zemito-naftový zápach, typický pre minerálne vody hlbokého obehu," uviedla Popríková.



Minerálna voda má podľa odborníkov priaznivé účinky na trávenie, pomáha pri zažívacích ťažkostiach, črevných i kožných ochoreniach. O prameň sa stará SMsZ, ktorá v roku 2016 realizovala jeho nákladnú rekonštrukciu a ktorá aj zabezpečuje jeho stráženie proti vandalom. Studňa je hlboká 30 metrov, teplota vody dosahuje približne 13 stupňov.



"Prevádzka prameňa je po technickej ako aj hygienickej stránke pravidelne kontrolovaná, rovnako je kontrolovaná aj kvalita vody, aby prameň slúžil k spokojnosti širokej verejnosti," dodala Popríková.