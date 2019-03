SERIÁL: Prameň sv. Floriána objavili pre miestnych pútnici

Prameň sv. Floriána je priamo v centre obce. Oficiálne je označený kódom SK 1066 ako artézska studňa s mimoriadne kvalitnou pitnou vodou s konštantnou teplotou 11 stupňov Celzia.

Dechtice 17. marca (TASR) – Plastové fľaše, sklené fľaše, prepravky, bandasky, demižóny väčšie i menšie. To všetko vidieť v rukách ľudí, ktorí v Dechticiach pri Trnave vystupujú na malom námestí zo svojich áut. Smerujú k stále tečúcej vode prameňa sv. Florián, aby si nabrali zdravú pitnú vodu. Sú miestni i z okolitých obcí, ale podľa EČV prešli aj dlhšiu cestu. Chýr o “Frolijánkovi“ sa za viac ako polstoročie rozniesol doďaleka.



Prameň sv. Floriána je priamo v centre obce. Oficiálne je označený kódom SK 1066 ako artézska studňa s mimoriadne kvalitnou pitnou vodou s konštantnou teplotou 11 stupňov Celzia. V obci sa traduje, že ide o „pomýlený“ vrt pri hľadaní ropy zhruba v roku 1964, ale pamätník František Manca hovorí, že geológovia hľadali pod Malými Karpatmi zdroje vody. V čase, keď z hĺbky vyše štyridsať metrov vytryskla, a neprestala tiecť doteraz, Dechtice nemali ešte obecný vodovod a domy čerpali vodu z vlastných studní.



„Ale o túto vodu nebol nejaký veľký záujem, nechodili sem ľudia. Občas sa nejaký okoloidúci v lete napil, alebo sa umyl. My ako mladí sme si tam napríklad zvykli podtlakom spraviť sprchu, keď sme sa vracali z ihriska,“ povedal Manca pre TASR. Inak voda žliabkom odtekala do miestneho potoka Blava.



Situácia sa zmenila a hviezdne časy prameňa začali po tom, ako sa v hore nad Dechticami od roku 1994 skupine mládežníkov zjavovala Panna Mária. Cirkev sa k tomu stavia stále zdržanlivo, to však nebráni hlboko veriacim stretávať sa v centre Dechtíc každú prvú nedeľu v mesiaci na púti smerom na Boričky, aby spoločne očakávali príchod Kráľovnej Pomoci. Jeden z vizionárov, Martin Gavenda podľa slov Mancu označil tento prameň, aby si z neho pútnici naberali a pili vodu. „Na tomto mieste sa zastavujú, napijú a odtiaľ vyrážajú,“ povedal Manca.



Nárast popularity prameňa sv. Floriána aj medzi miestnymi a návštevníkmi zo širokého okolia obce podnietil podľa starostu Dechtíc Karola Zachara jeho predchodcu na obecnom úrade, aby priestranstvo náležite upravili. Malé námestíčko je teraz vydláždené, voda tečie z umelecky stvárnených 'trysiek', je kde si posedieť i zaparkovať auto. A všetko stráži socha sv. Floriána, patróna hasičov, pekárov, hrnčiarov, hutníkov, ochrancu pred neúrodou, búrkou aj suchom.



Voda z dechtického artézskeho prameňa je dokázateľne kvalitná, má dobré chuťové vlastnosti. „Dvakrát do roka dávame robiť rozbor na Regionálny úrad verejného zdravotníctva do Trnavy, ukazovatele sa nemenia,“ povedal Zachar pre TASR. Skôr v posledných rokoch pozorujú zníženie výdatnosti prameňa, preto sa chystajú urobiť nejaké opatrenia. „Budeme musieť zainvestovať do prehĺbenia alebo prečistenia,“ povedal Zachar. Veľkým bonusom "Frolijánka" je, že je voda použiteľná na riedenie vypáleného alkoholu. „Iná destilát zamúti, táto nie,“ konštatoval starosta. Manca dodáva, že ľudia si ju naberajú aj do 100-litrových nádob. „Je to voda, ktorá vydrží aj mesiac. Neskazí sa,“ povedal.