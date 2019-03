SERIÁL: Prameň v Buzici postaví na nohy každého zhýralca

Samotný prameň vyviera na poli, približne 100 metrov od cesty. Aby bol prístupnejší, v minulosti ho odviedli bližšie k ceste. Foto: TASR/Diana Semanová

Buzica/Cestice 14. marca (TASR) – Jednu sekundu vyteká slabšie, druhú zas silnejšie. Prameň v okrese Košice-okolie blízko hraníc s Maďarskom poznajú nielen miestni, ale aj cyklisti, ktorí tadiaľ prechádzajú. Túto slanú vodu si chodia naberať preto, že má podľa nich akési liečivé účinky - vraj je dobrá na trávenie. Pre TASR to povedal starosta Cestíc Róbert Grešo. Niektorí zas hovoria, že pomôže vstať na nohy aj po prehýrenej noci.Samotný prameň vyviera na poli v katastrálnom území obce Buzica, približne 100 metrov od cesty. Označuje ho zopár trávou zarastených štvorcových metrov. Ako Grešo povedal, aby bol prístupnejší, v minulosti ho odviedli bližšie k ceste. Vedľa akoby studničky z kameňa je aj skromný prístrešok, kde si možno posedieť a ukryť sa pred slnkom či dažďom.Ako hovorí, prameň je známy odjakživa a pristavuje sa pri ňom veľa áut i cyklistovpovedal. Kedysi ju ľudia chodili naberať aj pre hospodárske zvieratá, ktorým po nej lepšie chutilo.opísal. Zároveň pripustil, že detským chutiam nemusela lahodiť.Podľa neho by sa voda z tohto prameňa mala piť čerstvá, nie je vhodná na uskladňovanie.dodal Grešo.Niektoré neoficiálne zdroje uvádzajú, že ide o slanú jódovú minerálnu vodu. Hnedočervené sfarbenie kameňa, kde voda dopadá, môže naznačovať vyšší obsah železa. Kým však pomáha tráveniu, stromom v blízkom okolí, kde sa táto voda zdržiava, neprospieva.Odborníci vo všeobecnosti neodporúčajú užívať vodu, ktorá neprešla laboratórnym vyšetrením. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach vedomosť o prameni pri Buzici nemá.