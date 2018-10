Stará lipa v košickej lokalite Malá Praha pripomína prvú ČSR

Podľa občianskeho aktivistu Martina Konečného daný strom – lipu malolistú -zasadili práve v tom čase.

Košice 18. októbra (TASR) – Živým pamätníkom obdobia prvej Československej republiky v Košiciach je strom stojaci v Starom Meste v oblasti bytových domov zvaných Malá Praha. V 20. rokoch minulého storočia ich tam postavili pre českých prisťahovalcov. Podľa občianskeho aktivistu Martina Konečného daný strom – lipu malolistú -zasadili práve v tom čase.



„Tento strom má podľa všetkého minimálne 90 rokov a bol vysadený hneď, ako boli postavené tie bytové domy a nasťahovali sa do nich prevažne českí a slovenskí železničiari. Tí si vysadili lipu ako taký národný strom. Odvtedy tu rastie a stala sa dominantou tejto dvorovej časti ako suverénne najstarší, najväčší a najkrajší strom,“ uviedol pre TASR. Konečný sa pýtal aj miestnych pamätníkov a tí mu potvrdili, že už v roku 1945 bol strom veľký, takže musel byť vysadený ešte za predvojnovej republiky.



Lipu zaradil aktivista do databázy tzv. Stromov slobody v rámci českej iniciatívy, ktorá mapuje stromy vysadené v minulosti na území bývalého Československa pri príležitosti vzniku a výročia spoločnej republiky, ale aj na oslavu významu slobody a demokracie. „Je to doteraz jediná lipa, alebo vôbec takýto strom zaznamenaný v Košiciach, ktorý bol vysadený ešte za medzivojnového Československa,“ povedal Konečný.



Na hodnotu tohto stromu upozornil aj preto, aby zabránil prípadným snahám o jeho výrub, napríklad kvôli rozširovaniu parkovacích miest. Jeho snahou je, aby lipu vyhlásili za chránený strom. Cieľom je, aby aj budúcim generáciám detí a dospelých poskytoval príjemné miesto na oddych, hranie i stretávanie sa.



Lipa stojí vo dvore obytného bloku zvaného Malá Praha 1 s vchodom zo Zimnej ulice. Vedľa stromu sú garáže, parkujúce autá a detské ihrisko. Na ochranu pred poškodením už okolo kmeňa rozmiestnili lavičky. Vhodné by bolo aj umiestnenie informačnej tabuľky, ktorá by pripomínala, ako tento strom prepája súčasných Košičanov s predvojnovým štátom Čechov a Slovákov.



„Lipa si určite zaslúži pozornosť verejnosti, preto operatívne riešime, ako by bolo najvhodnejšie zviditeľniť ju v rámci osláv 100. výročia vzniku Československa,“ uviedla Andrea Bercik z miestneho úradu mestskej časti Košice - Staré Mesto. Podľa nej určite dôjde pri strome aj k osadeniu pamätnej tabuľky.