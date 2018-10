SERIÁL: V brnenskej škole zasadili spolu s levočskými žiakmi lipu

Učitelia z partnerskej školy dopriali levočským žiakom pocit byť na mieste, kde k rozdeleniu bývalého spoločného štátu prišlo.

Levoča 24. októbra (TASR) - Geografická blízkosť, jazyková podobnosť a spoločné dejiny sa podpísali na partnerstve levočského cirkevného gymnázia a Cyrilometodějským gymnáziom a strednou odbornou školou pedagogickou v Brne. „Už tretí rok po sebe organizuje naše gymnázium obojstranné výmeny s ubytovaním v rodinách spojené so zaujímavými výletmi, projektovou prácou v školských laboratóriách, ale i so športom a spoločným spoznávaním sa. Posledné partnerské stretnutie počas minulého týždňa bolo predsa len výnimočné, pretože sa nieslo v duchu 100. výročia založenia Československej republiky. Všetky aktivity v Brne a jeho blízkom okolí pripomínali udalosti z dávnej i novšej histórie spoločného štátu Čechov a Slovákov," priblížila druháčka Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči Soňa Polláková.



Riaditelia oboch spomínaných gymnázií zároveň na symbolický znak nedávnej spoločnej minulosti zasadili mladú lipu. Na čestnom mieste brnianskeho školského areálu tak bude odteraz stáť a ďalej rásť strom, ktorý bol symbolom nášho spoločného štátu od roku 1918. Aj podľa slov riaditeľky levočského gymnázia Jany Hozovej sa práve mohutná a rozkošatená lipa stala miestom mnohých vzájomných mierových dohôd rozhnevaných rodov a národov. „Pod lipami sa konali zhromaždenia i oslavy dejinných udalostí, sú symbolom života, poznania, nesmrteľnosti i rodokmeňa," zdôvodnila.



Medzi najsilnejšie zážitky viacerých žiakov podľa Pollákovej určite patrí výlet na Mohylu míru neďaleko Brna, pietne miesto slávnej Bitky pri Slavkove. „Mĺkvo sme hľadeli na krvou pokropenú zem, hroby mŕtvych a konečne pochopili pravý význam nadľahčovaných slov o potrebe svetového mieru. Opäť sme lepšie pochopili slová našich vedúcich, že každý konflikt prináša obete, nech je jeho cieľ hocijako ušľachtilý," zdôraznila Polláková.



Dodáva, že nemusíme byť štátnikmi, vyslancami krajín a parlamentov, aby sme mohli prispieť k lepším vzťahom medzi krajinami či národmi. O to viac, ak sú to krajiny susedov. Učitelia z partnerskej školy dopriali levočským žiakom pocit byť na mieste, kde k rozdeleniu bývalého spoločného štátu prišlo. „Stáli sme v záhrade i vo vnútri Vily Tugendhat, na miestach dlhého rokovania dvoch predsedov vlád o rozdelení federatívnej republiky," dodáva Polláková. Významná architektonická pamiatka v zozname UNESCO, prezentácia bohatstva a majetku vtedajšej doby i symbol delenia majetku dvoch bratských národov, by podľa nej mala byť pre súčasnú generáciu symbolom dohody, akceptácie a pochopenia iných. „V Brne sme boli ešte na ďalších pekných miestach, zažili sme veselé príhody, rozprávali inými jazykmi, a predsa sme si rozumeli," zdôraznila Polláková.



„Všetkým zážitkom by mal dominovať pocit vďačnosti za pretrvávajúce priateľstvo, pohostinnosť a osobný vklad, ktorými naši českí priatelia nešetrili," uzatvára učiteľka levočského gymnázia Natália Bajtošová, koordinátorka partnerskej výmeny.