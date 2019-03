SERIÁL: Vodu zo Svoradovho prameňa považovali ľudia za zázračnú

Vode zo Svoradovho prameňa boli pripisované zázračné vlastnosti. Preto ju už od dávna vyhľadávali aj chorí a starí ľudia.

Nitra 4. marca (TASR) – Liečivé, až zázračné účinky na ľudský organizmus ľudia už pred mnohými stáročiami pripisovali vode, ktorá vyteká pod vrcholom Zobora. Nitrania zdroj kvalitnej pitnej vody poznajú pod názvom Svoradov prameň.



Meno získal podľa svätca a pustovníka Svorada, ktorý mal podľa legendy obývať jaskyňu. Tá sa nachádza iba niekoľko desiatok metrov nad vyvierajúcou vodou. Ako uvádzajú turistickí sprievodcovia, už v časoch existencie Zoborského kláštora boli známe zdroje pitnej vody, ktoré sa nachádzali v jeho blízkosti, neďaleko dnešného liečebného ústavu.



Podľa údajov z nitrianskeho turistického informačného centra (TIC) sa kvalitná voda z prameňa už v 11. storočí zachytávala do studní a potrubím viedla do kláštora. "Zvyšky vodovodu, ktoré sú technickým unikátom, boli objavené pri archeologickom výskume. V súčasnosti je vodou zo zoborského prameňa zásobovaná upravená studnička, známa pod názvom Svoradov prameň," informoval TIC.



Vode zo Svoradovho prameňa boli pripisované zázračné vlastnosti. Preto ju už od dávna vyhľadávali aj chorí a starí ľudia. Psychotronici vode z tohto žriedla prisudzujú vysokú energetickú hodnotu a priaznivý účinok na ľudský organizmus. Svoradov prameň je stále považovaný za zdroj mimoriadne kvalitnej vody vhodnej aj pre dojčatá. Práve pre jej kvalitu si sem vodu chodia do kanistier naberať ľudia z celej Nitry.



Kvalita vody v studničke je preto pravidelne monitorovaná a vyhodnocovaná. "Informácie o nameraných hodnotách sú uverejnené v blízkosti prameňa," informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre. V minulosti analýzy vzoriek viackrát ukázali, že v stanovených ukazovateľoch prameň nevyhovuje požiadavkám na vodu určenú pre ľudskú spotrebu. Najčastejšie tu dochádzalo k prekročeniu limitov v mikrobiologických parametroch. Podľa údajov z odboru komunálnych činností a životného prostredia na mestskom úrade, aj posledná analýza z júla minulého roka ukázala, že voda zo Svoradovho prameňa momentálne nie je vhodná na pitie.



Okrem Svoradovho prameňa vyviera voda na úpätí Zobora aj z prameňov na Kláštorskej, Martinskej a Pivonkovej ulici, a tiež na Šindolke a na Buganke.