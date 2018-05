SERIÁL:30 rokov po revolúcii nezabúdajú v Leviciach na Marxa a Engelsa

Dvojica nemeckých filozofov, zakladateľov marxistickej filozofie, má dodnes v meste na juhozápade Slovenska svoje ulice.

Levice 11. mája (TASR) – Takmer 30 rokov po revolúcii nezabúdajú v Leviciach na Karola Marxa či Friedricha Engelsa. Dvojica nemeckých filozofov, zakladateľov marxistickej filozofie, má dodnes v meste na juhozápade Slovenska svoje ulice. Obidve sa nachádzajú v širšom centre Levíc a spolu so Saratovskou, Pionierskou, Ulicou kpt. Nálepku či Ulicou Zdeňka Nejedlého sú už dnes na Slovensku raritou.



„Na Ulici Karola Marxa žijem od detstva, už takmer polstoročie. Názov ulice mi nevadí, viac by mi vadilo behať po úradoch, prehlasovať adresu, vybavovať nové doklady. Aj keď s tým nie sú finančné náklady, už len to prehlasovanie adresy na úradoch, v banke a neviem kde ma odradilo, aby som súhlasila v premenovaním názvu ulice,“ tvrdí jedna z obyvateliek ulice.



Mesto Levice pred niekoľkými rokmi usporiadalo anketu o zmene názvu ulíc. Zástupcovia mesta vtedy tvrdili, že sú pripravení pristúpiť k zmene názvov, ktoré nejakým spôsobom súvisia so socialistickou minulosťou a ktoré by mohli ľuďom prekážať. Celkovo 400 obyvateľov dotknutých ulíc odpovedalo na otázku, či majú záujem o zmenu názvov niektorých ulíc v meste z dôvodu ich nevhodného pomenovania. Občania však s premenovaním ulíc nesúhlasili a trvali na pôvodných názvoch. Hlavnými dôvodmi ich rozhodnutia boli spokojnosť s doterajšími názvami, zvyk, potreba vybavovať nové doklady a povinnosť oznámiť inštitúciám, rodinám či známym zmenu adresy. Zaujímavosťou je, že zo všetkých oslovených obyvateľov súhlasilo so zmenou názvu len 35 respondentov.



Podľa zákona o obecnom zriadení názvy ulíc a verejných priestranstiev obec určuje a mení nariadením. Názvy sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, na významné nežijúce osobnosti, na veci a podobne. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce. Návrhy na nové pomenovanie ulíc mohli v minulosti predkladať aj občania mesta, ich návrhy posudzovala komisia na pomenovanie ulíc. Členovia komisie potvrdili, že sa usilujú preferovať neutrálne názvy, ktoré netreba meniť s každým režimom. Prihliadajú pritom aj na to, či má nové pomenovanie nejakú súvislosť s Levicami. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo komisia zamietla návrh občanov pomenovať ulicu po Pavlovi Demitrovi. „Nikdy tu nebol, s mestom nemá nič spoločné. Ani Marx s Engelsom tu nikdy neboli, v minulosti však boli takéto tendenčné názvy bežné a ľudia si na ne zvykli,“ zdôvodnila komisia svoje rozhodnutie.