FOTO:Obyvatelia Sniny by uvítali sfunkčnenie chátrajúcej modrej budovy

Na snímke nevyužívaná modrá budova, ktorá vyrástla pred mnohými rokmi na Hviezdoslavovej ulici v Snine 4. júla 2018. Foto: TASR - Michaela Zdražilová

Snina 4. júla (TASR) - Obyvatelia Sniny by privítali, ak by sa nevyužívaná modrá budova, ktorá vyrástla pred mnohými rokmi na Hviezdoslavovej ulici, sfunkčnila. Ako TASR informoval mestský právnik Ján Paľovčík, budova mala slúžiť ako nebytové priestory pre poskytovanie drobných služieb obyvateľstvu. Dokončená však nebola. V minulosti sa tam podľa jeho slov dlhodobo stretávali aj neprispôsobiví občania.vysvetlil s tým, že zamuroval okná a dvere, zároveň objekt oplotil. Kedysi navštevovala z tohto dôvodu lokalitu častejšie aj mestská polícia.doplnil.Pozemky v rámci oplotenia súkromného vlastníka sú zarastené. Priľahlá časť patrí podľa Paľovčíka mestu, ktoré trávnaté plochy udržiava kosením. Podľa neho mesto má záujem o to, aby sa budova sfunkčnila.vysvetlil.povedal pre TASR Sninčan Tomáš Potocký s tým, že pravdepodobne pred rokom objekt ohradili.spomenul. Pokračoval, že sám, keď bol dieťa, tam rád s partiou zašiel.dodal.Podľa jeho ďalších slov určite na objekt nie je pekný pohľad.poznamenal. Bol by však rád, ak by objekt plnil nejaký účel. Ako tréner Black Tiger Taekwondo Klub Snina by tam privítal telocvičňu a posilňovňu, obchodov je podľa neho v meste dosť.V neďalekej bytovke žije približne osem rokov aj Sninčanka Michaela Andrejcová.uviedla pre TASR. Počula však, že tam mala byť diskotéka, bar alebo reštaurácia. Časy, keď tam chodievali neprispôsobiví občania, si pamätá. Vnímala toto obdobie intenzívnejšie, pretože jej syn navštevuje škôlku, ktorá je blízko.poznamenala. Na nedostavaný objekt si už zvykli.spomenula. Predstaviť si tam vie napr. obchod, zdravotné stredisko alebo niečo pre mládež.uzavrela.