SERIÁL: Športovú halu vo Zvolene začali stavať pred 15 rokmi

Od roku 2012 objekt už nestráži klasická strážna služba, ale sú tam nainštalované bezpečnostné kamery.

Zvolen 10. júla (TASR) - Monumentom, ktorý sa už nikdy nedočká naplnenia svojho pôvodného zámeru, je rozostavaná športová hala vo Zvolene. Jej stavbu prerušili po asi roku, pred 14 rokmi. Dôvodom bol nedostatok ďalších finančných zdrojov.



Na stavbe haly sa v rokoch 2003 a 2004 preinvestovalo asi 100 miliónov slovenských korún (asi 3,3 milióna eur). Ďalšie desaťtisíce eur stálo dlhodobé stráženie nedostavaného objektu. Od roku 2012 objekt už nestráži klasická strážna služba, ale sú tam nainštalované bezpečnostné kamery.



Skelet haly však stále čaká na avizovanú prestavbu a nové využitie. Tamojšia Technická univerzita (TU), pod ktorú stavba spadá, už pred piatimi rokmi ohlásila svoj zámer zmeniť celý projekt na výskumné centrum s laboratóriami TU. S projektom sa aj uchádzala o financie z eurofondov, ako ale v tom čase pre TASR univerzita uviedla, "v príslušnej výzve na tento typ projektov nebol dostatok finančných zdrojov."



Ako aktuálne pre TASR uviedla hovorkyňa TU Ľubica Benková, univerzita stále čaká na vhodné výzvy zo štrukturálnych fondov EÚ. Podľa zámeru, ktorý pred piatimi rokmi predstavil rektor TU Rudolf Kropil, samotná stavba by stála približne 6 miliónov eur, čo je o polovicu menej ako predpokladané náklady na dostavbu športovej haly. Na dobudovanie interiérov a laboratórií sa predpokladajú náklady v rozmedzí 10 až 12 miliónov eur.



Vo Zvolene by tak vzniklo výskumné centrum a laboratóriá na európskej úrovni. Keďže univerzita je zameraná na drevo, les, ekológiu a environmentalistiku, centrum by sa malo venovať výskumu v oblasti ochrany životného prostredia.



Na doterajšom financovaní výstavby haly sa podieľal štát prostredníctvom ministerstva školstva i mesto Zvolen. Aj keď v prvom projekte boli náklady na stavbu haly s kapacitou 4000 miest rozpočtované 180 miliónmi Sk (asi 6 miliónov eur), po asi roku od začiatku výstavby sa prišlo na to, že peňazí bude treba oveľa viac. Stavbu preto zastavili. Postavili sa iba betónové piliere a nosníky. Vedenie TU ešte v roku 2005 požiadalo o presun haly pod správu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý by dokázal rýchlejšie a vo väčšom rozsahu zabezpečiť finančné prostriedky. Poslanci kraja však takýto prevod zamietli.



Zástupcovia univerzity prišli v roku 2008 aj s návrhom prebudovať halu na hokejový štadión pre Majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré boli na Slovensku v roku 2011. Tento návrh však u kompetentných nenašiel odozvu. Pomoc pri dostavbe hľadali aj u najväčších slovenských finančných skupín. Ani tie však neprejavili záujem o takúto investíciu.



Pôvodná hala mala byť multifunkčná, v ktorej by našlo uplatnenie viacero športov a mala byť tiež vhodná na koncerty a spoločenské podujatia. Moderný kultúrno-športový stánok mal byť jediný svojho druhu v kraji.