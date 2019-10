Šesť lekárov získalo od ŽSK dotáciu 25.000 eur na vybavenie ambulancií

Žilina 21. októbra (TASR) – Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová odovzdala v pondelok dekréty na dotáciu 25.000 eur šiestim lekárom, ktorí uspeli so žiadosťami v dotačnom systéme na stabilizáciu siete zdravotníkov v ŽSK.



Lekári dostanú dotáciu na stomatologické ambulancie v Kysuckom Novom Meste a Oravskom Veselom, ambulanciu klinickej imunológie a alergológie v Bytči, endokrinologickú ambulanciu v Martine, angiologickú ambulanciu v Liptovskom Mikuláši a ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých v Liptovskom Hrádku.



"Dotáciu 150.000 eur sme celú rozdelili šiestim lekárom, ktorí sa zaväzujú šesť rokov udržať ambulancie vo svojom regióne. Veríme, že za šesť rokov budú už takí zabehnutí, že nebudú uvažovať o sťahovaní. Najviac podnetov chodí na zdravotnú starostlivosť, preto si myslím, že nikdy nebude škoda peňazí, ktoré investujeme do zastabilizovania personálu alebo nových ambulancií pre lekárov," povedala Jurinová.



Riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková doplnila, že lekári našli svoje miesta v menej dostupných lokalitách alebo v lokalitách s nedostatočnou dostupnosťou zdravotnej starostlivosti. "Sú to praktickí lekári aj špecialisti, ktorí v našom kraji chýbali. Každá ambulancia má možnosť využiť účelovo viazanú dotáciu na materiálno-technické vybavenie, aby sa lekári zastabilizovali a vytvorili dostupnú zdravotnú starostlivosť pre našich obyvateľov," uviedla Pekarčíková s tým, že jednou z podmienok v rámci dotačnej výzvy bolo zazmluvnenie lekára vo všetkých troch zdravotných poisťovniach.



Dotácia ŽSK pomôže Jozefovi Čajkovi kompletne zariadiť ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých v Liptovskom Hrádku. "Je to výzva. Je to kraj, v ktorom chýbajú všeobecní lekári a je tam veľa pacientov. Treba sa s tým nejakým spôsobom popasovať. Toto bol jeden z hlavných dôvodov. A samozrejme, organizácia svojho času je pre mňa tiež dobrá motivácia," vysvetlil rozhodnutie uchádzať sa o dotáciu Čajka.



ŽSK spustil nový dotačný systém na stabilizáciu siete zdravotníkov na svojom území ako prvý samosprávny kraj. Lekári s trvalým pobytom alebo miestom pôsobenia na území ŽSK mohli v rámci prvej výzvy žiadať od 1. júla do 31. augusta o finančný príspevok od 5000 eur do 30.000 eur.