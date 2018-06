Sever Slovenska zasiahli intenzívne zrážky, viaceré oblasti zaplavilo

Voda zaplavila nielen komunikáciu z Kysuckého Nového Mesta na Neslušu, ale i viacero žilinských ulíc.

Žilina 2. júna (TASR) - Intenzívna zrážková činnosť v sobotu popoludní skomplikovala situáciu na severe Slovenska. Hasiči odstraňovali vodu z viacerých komunikácií a pivníc rodinných domov. Niekoľko hodín zasahovali aj pri havarijnej situácii v obci Kysucký Lieskovec, kde búrka poškodila miestny most. Ako TASR informoval krajský riaditeľ Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Jaroslav Kapusniak, od popoludnia zasahovali hasiči v okrese Žilina a Kysucké Nové Mesto dovedna 13-krát.



Najkritickejšia situácia vznikla popoludní v Kysuckom Lieskovci, kde voda poškodila provizórny most a obyvatelia susednej obce Lodno zostali prakticky odrezaní od sveta. Dobrovoľné i profesionálne hasičské zbory na mieste zasahovali do 18.30 h. „Aktuálne nastupuje stavebná firma, ktorá most prispôsobí tak, aby bol obyvateľom k dispozícii aspoň jeden jazdný pruh,“ priblížil žilinský krajský riaditeľ HaZZ.



Dodal, že situácia bola síce komplikovaná, no nikto nebol ohrozený na živote. „Našli sme aj prístupovú cestu pre záchranné zložky. Na vstupe aj výstupe boli umiestnené štvorkolky určené na prepravu obyvateľov, ktorí sa urgentne potrebovali dostať do práce a podobne,“ uviedol.



Hasiči mali prácu aj na cestách. Voda zaplavila nielen komunikáciu z Kysuckého Nového Mesta na Neslušu, ale i viacero žilinských ulíc. „Boli to miesta, kde sa s takýmito problémami stretávame pravidelne. Chybou je, že na niektorých cestách nie je zabezpečená prevencia a hlavne - nie sú pravidelne udržiavané. Nič vážne sa však nestalo a nikto nebol ohrozený na živote,“ uzavrel Kapusniak.