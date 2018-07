Severnú a južnú časť Slovenského raja prepojí Letný minibus

Spoj doplní víkendový letný autobus premávajúci medzi Spišskou Novou Vsou a turistickými strediskami Čingov, Hrabušice – Podlesok a Píla.

Spišská Nová Ves 3. júla (TASR) - Dostupnosť obľúbených turistických stredísk Slovenského raja verejnou dopravou sa od júla zlepšila. „Nový Letný minibus od 1. júla prepojil severnú a južnú časť národného parku (NP) najkratšou Kopaneckou cestou,“ informoval marketingový manažér Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Slovenský raj & Spiš Martin Pižem.



Spoj doplní víkendový letný autobus premávajúci medzi Spišskou Novou Vsou a turistickými strediskami Čingov, Hrabušice – Podlesok a Píla. Účelom oboch spojov je umožniť návštevníkom sa prepravovať v území Slovenského raja bez auta, čo prispieva podľa Pižema nielen k ich vlastnému komfortu, ale aj k odľahčeniu často preplnených parkovísk v turistických strediskách. Zároveň sa zníži záťaž prírodného prostredia NP, ktorá je s individuálnou automobilovou dopravou spojená.



Pilotný projekt pre toto leto vzišiel zo spolupráce OOCR Slovenský raj & Spiš (OOCR), krajskej organizácie CR Košice Región Turizmus, verejného dopravcu eurobus, a. s., a Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). „Premávať bude počas víkendov a sviatkov z mesta Spišská Nová Ves cez obec Smižany, turistické centrum Čingov, obce Spišské Tomášovce, Spišský Štvrtok a Hrabušice s turistickými strediskami Podlesok a Píla a následne po spomínanej ceste 3. triedy cez sedlo Kopanec až do Dobšinskej ľadovej jaskyne, Stratenej a Dediniek a späť,“ konkretizoval Pižem. Spolupráca s BBSK navyše priniesla rozšírenie tohto spoja aj o jazdy z Dediniek do obce Telgárt pod Kráľovou hoľou a späť.



Turisti ubytovaní v Dedinkách a v Stratenej si budú môcť vďaka spoju spraviť výlety napr. do roklín Suchá Belá, Piecky, Veľký Sokol alebo Prielom Hornádu v severnej časti raja. „Vybrať sa môžu aj smerom na Telgárt, ku prameňu rieky Hron, známemu Telgártskemu a Chmarošskému viaduktu a ďalším atraktivitám pod Kráľovou hoľou,“ doplnil Pižem s tým, že hostia ubytovaní v Telgárte, resp. v Hrabušiciach sa zas budú môcť jednoduchšie dostať do Dobšinskej ľadovej jaskyne či k priehrade Palcmanská Maša.



Riaditeľka OOCR Zuzana Záborská dodala, že okrem dopravnej funkcie poskytuje projekt aj prvok zážitkovosti, keďže jeho trasa v úseku povedie stredom NP, v tesnej blízkosti viacerých prírodných rezervácií s najvyšším stupňom ochrany prírody, či okolo Kopaneckých lúk, ktoré patria počtom druhov vyšších rastlín k najbohatším v Európe. „Veľmi sa tešíme, že Kopanecká cesta je zrekonštruovaná, pretože je to prvý predpoklad na to, aby sme zjednodušili cestovanie a sprístupnili dve veľmi významné strediská, a to je Podlesok a Dobšinská ľadová jaskyňa,“ konštatovala Záborská.



Cenník cestovného Letným minibusom sa odvíja od štandardných taríf dopravcu, s výnimkou držiteľov turistickej karty Slovenský raj & Spiš, ktorí môžu dopravu využívať zadarmo. Kartu bezplatne získavajú všetci hostia ubytovaní u partnerských ubytovateľov aspoň na dve noci. Časy odchodov minibusu sú nastavené, aby neboli v kolízii s grafikonmi iných spojov premávajúcich v území a v Spišskej Novej Vsi navyše nadväzujú na vlakové spoje z Košíc i Bratislavy. „Pevne veríme že turisti možnosť tejto prepravy uvítajú a budú ju využívať v čo najväčšej miere,“ uzavrel Pižem s tým, že všetky potrebné informácie nájdu návštevníci regiónu na webovej stránke www.vraji.sk.