Severný Spiš a Pieniny ponúkajú kilometre bežeckých trás

Ľahká bežecká trasa prielomom Dunajca je vhodná pre rodiny s deťmi a vedie z Červeného Kláštora do obce Lesnica a späť. Celý okruh má 15 kilometrov, no k dispozícii sú i ďalšie trasy.

Stará Ľubovňa 26. decembra (TASR) - V prípade priaznivých snehových podmienok budú počas zimnej sezóny udržiavať v regióne Severného Spiša a Pienin desiatky kilometrov bežeckých trás. Riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš-Pieniny Erika Šalatová TASR informovala, že v Kúpeľoch Červený Kláštor Smerdžonka je k dispozícii nenáročný 1,5 kilometra dlhý okruh.



„Ľahká bežecká trasa prielomom Dunajca je zase vhodná pre rodiny s deťmi a vedie z Červeného Kláštora do obce Lesnica a späť. Celý okruh má 15 kilometrov,“ doplnila Šalatová. Ďalšia trať je bežkárom k dispozícii z obce Lesnica do Červeného Kláštora a späť. Ide o náročnú trasu pre skúsených a vytrvalých bežkárov, ktorá vedie zväčša cez les a je dlhá takmer deväť kilometrov.



„Medzi obcami Vyšné Ružbachy a Kamienka môžu športovci využiť mierne náročnú bežeckú trasu s dĺžkou okruhu 11,5 kilometra a v samotnej obci Kamienka je k dispozícii ďalšia trať dlhá desať kilometrov,“ upozornila Šalatová. Sedemkilometrový okruh v Ľubovnianskych kúpeľoch je mierne náročný, vedie po európskej trase psích záprahov a ponúka podľa riaditeľky pekný výhľad na celú dolinu.



Okrem toho je v prípade dobrých snehových podmienok bežkárom k dispozícii upravená trať zo Starej Ľubovne, ktorá je tiež vhodná pre rodiny s deťmi. Vedie popri rieke Poprad z mesta až do Nestville Parku a má 6,6 kilometra. Poslednou bežeckou cestou v regióne je podľa Šalatovej 3,5 kilometra dlhá trasa v lesoparku pod hradom Ľubovňa, mierne náročná a dlhá tri a pol kilometra.