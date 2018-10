V Sielnici majú novú materskú školu, postavili ju na základoch starej

Za 12 rokov pribudlo 300 obyvateľov, prišli zo Zvolena a B. Bystrice

Sielnica 6. októbra (TASR) - V Sielnici v okrese Zvolen chodia od septembra najmenší do novej materskej školy. Postavená bola na základoch starej školy, ktorá v roku 1995 v dôsledku skratu v elektroinštalácii vyhorela.Podľa starostky Anny Gavajdovej v ďalších rokoch ju odpredali súkromníkovi, ktorý tam zriadil pohostinstvo. Samospráva ale pred približne štyrmi rokmi objekt odkúpila a poslanci schválili zámer výstavby novej materskej školy.Obec sa potom dva razy zapojila do výzvy na poskytnutie dotácie z ministerstva školstva na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie. Úspešná ale nebola. Preto sa samospráva rozhodla ísť vlastnou cestou a náklady na výstavbu škôlky pokryť z vlastných zdrojov a úveru. Celkové náklady dosiahli 658.195 eur.Kapacita novej materskej školy je 47 detí a podľa starostky už teraz je naplnená.O štvrtinu na číslo 1450 stúpol od roku 2006 počet obyvateľov obce Sielnica v okrese Zvolen. Do dediny medzi Zvolenom a Banskou Bystricou sa sťahujú práve obyvatelia týchto miest.povedala TASR starostka Anna Gavajdová. Ďalších 44 parciel určených na rodinnú výstavbu vzniklo nedávnou tzv. komasáciou, čiže jednoduchými pozemkovými úpravami.priblížila.V Sielnici už dnes evidujú približne 500 domov a ďalšie desiatky novostavieb takto zrejme pribudnú v najbližších rokoch.uviedla.V obci chcú vybudovať aj športovú zónu s parkoviskom, a to pri futbalovom ihrisku. Dobré podmienky tam majú aj pre cyklocesty. V katastri Sielnice sa navyše nachádza aj jedna z najlepších športových strelníc na Slovensku.