SILNÝ VIETOR: Hasiči zasahujú najmä pri popadaných stromoch

Bratislava 7. marca (TASR) - V súvislosti so silným vetrom zaznamenali hasiči nárast výjazdov k technickým udalostiam najmä v Bratislavskom kraji. Za posledné dve hodiny boli hasiči vyslaní k siedmim prípadom. TASR o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).



Trikrát hasiči zasahovali v Senci, a to pri odtrhnutej streche, spadnutom strome a uvoľnenom polystyréne z bytového domu. "V hlavnom meste zasahujú vo Vrakuni, na Račianskej ulici a v Starom Meste pri odstraňovaní popadaných stromov," uviedla Farkasová.







V Malackách na Borovicovej ulici pomáhajú pri odstraňovaní spadnutého stromu dobrovoľní hasiči z Lozorna. "Pri udalostiach súvisiacich s vetrom zatiaľ zasahovalo celkom 20 hasičov so šiestimi kusmi hasičskej techniky, pričom niekoľko udalostí je stále v procese," dodala Farkasová.