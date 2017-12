Silvestrovský výstup na Poľanu absolvovalo takmer 200 ľudí

Pod vrcholom, pri Hoteli Poľana bol pre turistov výstupu pripravený aj krátky kultúrny program s ľudovým rozprávačom.

Detva 31. decembra (TASR) - Takmer 200 turistov - najmä z Banskobystrického kraja - absolvovalo Silvestrovský výstup na Poľanu. Už 37. ročník tohto podujatia zorganizoval za hmlistého a daždivého počasia Klub slovenských turistov (KST) Detva.



"Počasie zrejme odradilo viacerých nadšencov zimnej turistiky. Napriek tomu sa z viacerých bodov na Podpoľaní a v niekoľkých skupinách vydali na túru desiatky ľudí," povedal TASR podpredseda KST v Detve Jozef Gažo.



Podľa neho spolu so staršou generáciou sa na vrchol najväčšej vyhasnutej sopky na Slovensku vydali aj početné skupiny mladých ľudí s deťmi. "To bolo aj to, čo som pri svojom príhovore v cieli pochodu ocenil," podotkol Gažo.



Pod vrcholom, pri Hoteli Poľana bol pre turistov výstupu pripravený aj krátky kultúrny program s ľudovým rozprávačom.



Silvestrovské či koncoročné výstupy na známe i menej známe kopce sa uskutočnili aj na ďalších miestach Banskobystrického kraja. Silvestrovský výstup bol napríklad aj vo Zvolene, kde sa išlo na Pustý hrad a v sobou 30. decembra sa uskutočnil výstup, známy ako Cinobanský bludár, aj na vrch Strieborná v okrese Poltár.