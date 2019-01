Situácia na cestách sa v tatranskom a podtatranskom regióne zlepšila

Všetky úseky sa podarilo udržať zjazdné, okrem trasy medzi Štrbou a Šuňavou tzv. chotár, ktorý sprejazdnia, až keď úplne ustane vietor.

Poprad 16. januára (TASR) – Po čiastočnom oteplení a znížení intenzity vetra sa situácia na cestách v tatranskom a podtatranskom regióne o čosi zlepšila. Riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marián Barilla pre TASR uviedol, že naďalej však platí prvý situačný stupeň, pretože viaceré úseky sú ťažko zjazdné najmä pre zúženému profil.



„V utorok (15. 1.) vo večerných hodinách v podstate až do polnoci prevládalo veľmi nepriaznivé počasie, husto snežilo a fúkal aj silný nárazový vietor s rýchlosťou 80 až 100 kilometrov za hodinu. V dôsledku toho bola viditeľnosť na niektorých úsekoch takmer nulová a cesty boli zjazdné len veľmi ťažko. Po polnoci sa situácia upokojila, teplota v nižších polohách stúpla nad nulu, takže začalo pršať a sneh na vozovke sa topil. Vo vyšších polohách naďalej sneží, ale vietor už nie je taký silný, takže nedochádza až k takému zafúkavaniu ciest, ako to bolo v utorok,“ priblížil aktuálnu situáciu Barilla s tým, že vývoj počasia cestárom pomohol. Dodal, že do terénu vyrazili večer a v noci všetky rezervy vozového parku, celkovo bolo vo výkone 24 sypačov, do nočnej zmeny šli aj štyria traktoristi a tri frézy. Počas uplynulých 24 hodín cestári v regióne prepluhovali takmer 4000 kilometrov ciest, posypali kamenivom 1000 kilometrov a soľou upravili ďalších 1000 kilometrov ciest.



Všetky úseky sa podarilo udržať zjazdné, okrem trasy medzi Štrbou a Šuňavou tzv. chotár, ktorý sprejazdnia, až keď úplne ustane vietor. Najväčšie problémy s udržaním zjazdnosti mali cestári na spojnici medzi Štrbou a Šuňavou zvanou hŕbky, ktorú neustále zafúkavalo. „Túto cestu sme museli na krátko aj uzavrieť, aby sme ju prepluhovali. Podobná situácia bola aj medzi Popradom a Veľkým Slavkovom, kde sme v nočných hodinách nasadili aj snehovú frézu, pretože mantinely boli už tak vysoké, že sneh nebolo kam odhŕňať,“ dodal Barilla s tým, že veľké problémy boli aj na ceste I/66 v okolí obce Ždiar, kde aj teraz ešte stále sneží. Cesta je na tomto mieste veľmi úzka, a preto bude potrebné nasadiť frézu, ktorá jazdné pruhy rozšíri.



Väčšina ciest v regióne je momentálne mokrá, vo vyšších polohách môže byť na vozovke kašovitá alebo nafúkaná vrstva snehu. „Zatiaľ situačný stupeň neodvolávame, keďže zlé poveternostné podmienky by mali pretrvávať až do obeda. Keď sa počasie ustáli, odvoláme ho. Všetky sypače ostávajú v teréne, budeme jednak udržiavať zjazdnosť tých úsekov, kde ešte sneží a fúka, najmä vo Vysokých Tatrách, na horských prechodoch Branisko, Vernár a Podspády a zároveň budeme rozširovať jazdné pruhy, aby boli štandardne prejazdné,“ uzavrel Barilla.